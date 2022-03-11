Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan TFF ve MHK’ye yaylım ateşi!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Ali Koç, MHK'nin 13 hakemi Süper Lig'den uzaklaştırması başta olmak üzere, Fenerbahçe ve TFF arasındaki anlaşmazlıklara kadar birçok konuya değindi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulüp ve Türk futbolunun gündemine dair konularla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Merkez Hakem Kurulu’nun 13 hakemi Süper Lig’den el çektirmesiyle ilgili yaşananlar hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem atamalarında yaşananları ve Trabzonspor derbisini neden Zorbay Küçük’ün yönettiğini anlattı. TFF ile Fenerbahçe arasında yaşanan gerilimin detaylarını veren Ali Koç, sarı lacivertli kulübün hakem atamalarına müdahale ettiği iddiasına sert bir cevap verdi.

“Ya biz gideceğiz, ya onlar” diyen Ali Koç, TFF ve MHK içinde yozlaştığını düşündükleri sistemi değiştireceklerini söyledi. TFF Asbaşkanı Servet Yardımcı için olay yaratan sözler sar eden Ali Koç, “Sizi son kez uyarıyorum” dedi. Ali Koç’un açıklamaları:

“Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi atamalarla yaşanan bir gariplik oldu. Endişelerimizi açıkladıktan 1 gün sonra niye endişe duyduğumuzu, neden açıklama yapma ihtiyacı duyduğumuzu söylemiştik. 8 Mart’ta TFF’nin aldığı karar, tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır. Bizler ne kadar endişeli olduğumuzu paylaşmakta haklı çıktık üzülerek.”

“TÜRK FUTBOLUNDA NASIL BİR ORTAM VAR?”

“Hazırlanırken zorluk çektim. O kadar malzeme var ki, o kadar çok akıl tutulması olan Türk futbolunda yaşanan gariplikler var ki… Hangi birini paylaşacağıma halen karar verebilmiş değilim. Türk futbolunda nasıl bir ortam var? Karmaşa var mı, var. Kaos var, kayırma var, adaletsizlik var, belirsizlik var, güvensizlik var. Yoğun dedikodu ve yoğun lobilerle bağdaşmış bir durumda. Kazanmak için her yolun mübah sayılabileceği, futbol kalitesi, marka değeri ve barındırdığı insan sermayesinin her geçen gün erozyona uğrayan, finansal anlamda çökmüş ve vasatlığın norm haline dönüştüğü bir konuma ne yazık ki el birliğiyle getirdik.”

“BİRAZ GÜVEN, ADAMCILIKTAN UZAK KALINIRSA…”

“Özetle her sene daha da kötü, daha da olumsuz olmak adına üzerine koyarak giden, toparlamayı bir kenara bırakın, istikrarlı bir şekilde geriye saran sistem içindeyiz. Bu sistem biraz olsun güven, liyakat, adamcılıktan uzak, lobilerden temizlenmiş şekilde yönetildiği takdirde, sözlerimin başında dile getirdiğim gibi topluma zararı değil faydası olan bir değerdir. Ne yazık ki futbolumuz, sporun temel ruhu olan birleştiricilikten çok uzak. Toplumu adeta ayrışmaya sevk eden bir durumdadır.”

“GÖRECEKSİNİZ, BİZİM GİBİ DÜŞÜNENLER…”

“Fenerbahçe Spor Kuılübü yıllarıdr bu sistemin en büyük mağdurlarından biridir. Fenerbahçe Spor Kulübü bu yaşanan sorunları dile getirmektedir. Bu bağlamda duruşumuzda, söylemlerimizde ve bu doğrultudaki mücadelemizde 1 gram şaşma olmamıştır. Belki bizim yöntemlerimiz bazılarına göre romantik gelse de, göreceksiniz er ya da geç bizim gibi düşünenlerin düşünceleri galip gelecektir.”

“GEÇEN SEZONKİ HAKEM FACİALARI”

“Gelelim Fenerbahçe’nin yaşadıklarına. Kulübümüz, bu yozlaşmış sistemin hedefi olarak yıllardır pek çok şampiyonluk yarışında, en kritik dönemeçlerde darbe aldı, almaya devam ediyor. Geçen sezon yaşadığımız hakem hataları demekten bile imtina ediyorum, hafif kalır. Hakem faciaları nedeniyle herkesin kabul ettiği gibi 12 ile 15 puanımız gasp edildi. Ve birinciyle üçüncü arasında 2 puan olan bir ligden bahsediyoruz. Yalnız benim bahsettiklerim gri pozisyonlardan değil. Açık ve net pozisyonlardan bahsediyorum.”

“AÇIKLAMA DAHİ GELMEDİ”

“Ulusal kanallardan birinde yorum yapan eski hakem yorumcusu, ‘Fenerbahçe’ye karşı tutum var. Hakem camiasından birileri Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak. Yemin ederek söylüyorum’ dedi. Bu hayal de olabilir, bu aynı zamanda gerçek bilgilere dayanan bir haber de olabilir. TFF’den, MHK’den bu konuya, bu iddialara dair, sorumlu oldukları Fenerbahçe’ye dair hiçbir şekilde konuyu soruşturmaya yönelik bir aksiyon, basit bir açıklama dahi gelmedi.”

“ZAN ALTINDA BIRAKILAN HAKEMLİK CAMİASI”

“Bir hamle, bir reaksiyon, bir refleks gelmedi. Ta ki biz başvuru yapana kadar. Sonrasında dostlar alışverişte görsün diye bir açıklama yapıldı. Sorumlu, adil, herkese eşit olması gereken bir TFF yönetimi böyle bir iddiayı hızlı bir refleksle, ilgili kurumların harekete geçirmesi gerekirdi. Bu sadece Fenerbahçe için değil zan altında bırakılan hakemlik camiası için de yapılmalıydı.”

“FENERBAHÇE NEFRETİ ÖYLE SİRAYET ETMİŞ Kİ…”

“TFF’nin, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bakışını, zihniyetini, niyetini anlatabilmek için bazı örnekleri paylaşmak istiyorum. Bırakın soruşturmayı, 3 maymunu oynadılar. Fenerbahçe nefreti, TFF’nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki, Fenerbahçe bir açıklama yaptığında, daha mürekkep kurumadan apar topar tehdit etme cüreti gösterdiler. Başka kulüplerin çok çok daha ağır açıklamalarını, şöyle tabir edeyim federasyonun içinden geçen açıklamalarını görmezden geliyorlar ya da 3-5 gün sonra cevap veriyorlar.”

“BU TUTUMUMUZ DEĞİŞMEYECEK”

“Bundan sonra söyleyeceklerimi dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Bu sözleri ifade edecek kişinin bir kez ‘bunu atayın’ veya ‘neden bunu atadınız?’ gibi hiçbir şekilde TFF ve ilgili kurumlarıyla münasebete uğramamış, alnı açık bir kişi olarak söylüyorum size. Belki şu an bazı taraftarlar diyor ki, ‘Öyle olduğunuz için böyle şeyler yaşıyoruz’ olabilir. Ters mantık. Ama biz bu düzen değişene kadar tutumumuz değişmeyecek.”

“RAHATSIZLIĞIMIZ NEREDEN KAYNAKLANIYOR?”

“Hepimiz biliyoruz, Dört Büyükler arasındaki mücadeleler puan tablosu nasıl olursa olsun son derece gergin ve yüksek zorluk derecesi olan maçlardır. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi 16 Şubat’ta açıklandı, 3 Mart Perşembe günü saat 23.55’te Zorbay Küçük maçın hakemi olarak açıklandı. Aynı gece Zorbay Küçük, Alanya’da Alanyaspor-Gaziantep FK maçını yönetti ve uzatmalara gitti, 23.00 sularında maç sonuçlandı. Saat 23.22’de TFF hafta sonu oynanacak maçla ilgili tebligatını Zorbay Küçük’e yaptı. Şunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. Rahatsızlığımız nereden kaynaklanıyor?”

“BECERİKSİZ, KİFAYETSİZ, AMATÖR”

“İşini doğru yapan, geleneklerine bir anlayışla bu atama yapılsaydı bu konuların gerçekleşmesi söz konusu değildi. O yüzden de bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. İnşallah müdahale olmuştur da bu yapılmıştır. Aksi takdirde beceriksiz, son derece kifayetsiz, son derece amatör yaklaşım olduğunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bu iş kalıplara ve teammüllere o kadar aykırı ki, açıklama yapmak zorunda kaldık.”

“YÜREĞİ YETMEZ”

“Zorbay Küçük’ün gece yarısı bu maça atanmasının altında ne yatmaktadır? Perde arkasında müdahaleler var mıdır? Belki sosyal medyaya yansımadı ama, bazı başkanlar arasında şöyle bir konuşma yapılmış. Zorbay Küçük konusunda federasyondan biri benimle iletişime geçmiş, bu hakemi uygun bulup bulmadığımızı sormuş, ben de ‘Adil yönetsin’ demişim. Federasyonda hiçbir kulun bizimle böyle bir konuşmaya yüreği yetmez. Çünkü bizim duruşumuzun ne olduğunu bilirler. Dolayısıyla bizimle böyle bir görüşme yapılmamıştır.”

“İLK HAKEM ZORBAY KÜÇÜK DEĞİLDİ”

“Bu açıklama son dakika yapılan bir değişiklik sebebiyle gerçekleşmiştir. Bu maçın ilk hakemi bambaşka bir isimdi, Zorbay Küçük değildi. Son dakika müdahalesiyle hakem değişti. Böyle bir maça atanacak hakem, bir evvelki hafta maç almaz veya zorluk haftası düşük bir maç alır. Yönetecek hakem üçlüsüyle maçı alır. Zorluk derecesi yüksek maça gidecek hakemin fiziken ve mental hazırlıkları o düşük maçla alır. Bu hakem için bu teamüllerin daha da yüksek uygulanması daha da önemlidir.”

“ARAŞTIRMALARIMIZA GÖRE O GECE”

“Bu hakemin gerek fiziken gerek öfke kontrolü açısından ciddi zaafları olduğu bilinir. Zorbay Küçük, hakemler arasında en çok sakatlanan hakemlerden biridir. Kendisi 1 kez 1 yıl, 1 kez de 6 ay olmak üzere sahalardan uzak kalmıştır. Bununla beraber alt liglerde yönettiği birçok maç sonrası kulüpler MHK’ye üslup ve davranışları konusunda şikayetlerde bulunmuştur. Birkaç Süper Lig maçında da hatırlayacağınız üzere polemiğe girmiştir. Dinlenmeye en çok ihtiyaç duyan hakemdir. Perşembe gecesi Alanya, maç bitiyor gece yarısı. Araştırmalarımıza göre o gece Alanya’da yatıyor. Sabah İstanbul’dan aktarmalı Adana’ya geçiyor. 1 gün kalıp ertesi gün İstanbul’a maç yönetmek için geçiyor. Dinlenmesi için 72 saatten az bir süre var.”

“BU ÜÇ HAKEM İLK KEZ BERABER MAÇ YÖNETTİ”

“Hakemin yerine koyun kendinizi. 23.22’de tebligatı alıyorsunuz. Tercih ben değildim, sonradan bu maç bana atandı. Bu sağlıklı bir düşünce yapısı değildir. Bütün bu fizik, mental hazırlıkları açısından önemlidir. Zorbay Küçük, hayatında ilk defa 4 büyükler arasındaki bir maçı yönetecektir. Bu hakem üçlüsü, ilk defa birbirleriyle maç yönettiler. Orijinal planlamanın böyle olmadığı belli. Orijinal buysa daha acemi ve daha kötü.”

“BU ZAMANA KADAR NEREDEYDİNİZ?”

“Geçen maç, ilk maçın özetiydi. İlk maçta öndeydik, maçın hakimiydik, son derece garip bir kırmızı kartla maçtan koptuk. Bu kez benzer bir senaryoya maruz kaldık. Berabereyken ve açık ara maçın hakimiyken uzatmalarla 82 dakikayı 10 kişi oynadık. Çocuklara helal olsun. Fenerbahçe tribünlerinin görmek istediği seviyede mücadele verdiler. İnsan ister istemez bu zamana kadar neredeydiniz diye sorma ihtiyacı hissediyor.”

“ADALETSİZ YARIŞIN ÖZETİ BU”

“VAR hakemi Mete Kalkavan, hakemi çağırıyor. Hakemin VAR’a giderken vücut dilini hatırlayın. Aynı Mete Kalkavan, benzer pozisyona kart vermedi bir önceki hafta Kasımpaşa maçında. Konyaspor – Beşiktaş maçında Konyalı oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. 180, uzatmalarla 195 dakika içerisinde Trabzonspor’a karşı 11 kişi olarak sadece 41 dakika mücadele edebildik. Fenerbahçe’nin bazı rakiplerine karşı nasıl bir adaletsiz bir yarışın içinde olduğunun örneklerinden bir tanesidir. Korktuğumuz başımıza geldi.”

“MHK BAŞKANI KEŞKE KONUŞMASAYDI”

“MHK Başkanı iyi ki açıklama yaptı ama keşke yapmasaymış. Spekülasyonlar daha da arttı. Akıllarda soru işareti bırakacak söylemlerde bulundu. Bu kaos, yeni bir boyuta taşındı. Düşüncesinde ve davranışında hür olmayan bir hakem, doğru karar veremez. Bu söylemin altına imza atarım. Vay vay vay… Demek ki yıllardır rahat ve hür olmayan hakemler tarafından yönetiliyormuş maçlar. Bu söylenir mi? Gerçekse bile söylememen lazım. Rahat ve hür karar alamayan hakemleri eledik…”

“BU LİG ŞAİBELİDİR DESE NE OLACAK?”

“Listeye bakıyorum. Listenin dışında kalanlar, sanki çok daha hür ve dik, listede kalanları ise çok daha kullanılmaya müsait tarzda hakemler olduğunu gördük. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Düşen takımlardan biri başvursa, ‘Bu sezon şaibelidir’ dese ne olacak? Haksız mı olacak? Kendi kendinize diyorsunuz ki, şu kadar maç yöneten hakemler hür vicdanlarıyla karar vermiyorlar. Bu maçların akıbeti ne olacak, saymayacak mıyız? Tekrar incelemeye mi alacağız. Sadece son hafta, liste dışı kalan 4 hakem tarafından maç yönetildi. Bunu sadece Fenerbahçe sormamalı, aklı selim herkes sormalı.”

“GÖRÜLMEMİŞ BİR UYGULAMA”

“Serdar Tatlı’nın MHK’sinde 1. sırada yedek üye olan Sayın Gündoğdu, Metin Tokat’ın istifasıyla yönetime çağrıldı ancak ertesi gün Tatlı’nın istifasıyla 1 günlük üye oldu. Bugüne kadar bir önceki MHK’nin yedek üyesi olan bir kişinin bir sonraki MHK’nin başkanı yapıldığı görülmemiş bir uygulamadır. Sayın Gündoğdu’nun hakemlik tecrübesi de çok sınırlı. 8-10 diyen var, daha az diyen var, daha çok diyen var. Bu konuda tecrübesi sınırlı. 2002 yılında yaşanan etik bir olay, iddia sebebiyle hakemlik kariyeri erken bitmiştir. Bu olaydan 20 yıl sonra Türk hakemliğinin başına getirilmiştir. MHK başkanı olan kişilerin tecrübeli, kuvvetli, dirayetli, şaibeden uzak, biat etmeyen bir profil olması gerekliliğidir.”

“SON DERECE GARİP VE SAKINCALI”

“Bir diğer iddia ise mevcut MHK başkanının vitrindeki yüz olduğu, aslında işleri geri planda kendisinin yönettiği sıklıkla ifade edilmektedir. Bunları bir yere koyalım. Son derece sınırlı hakemlik tecrübesi olan ve bağımsız olması gerekirken TFF başkanıyla ticari faaliyeti olan birinin bu görevde olması bize göre son derece garip ve sakıncalıdır. Bir nebze şekil ve etik kaygısı, hassasiyeti olan böyle bir menfaat çakışmasına, biraz ya, şu kadar olsa, böyle bir görev teklif etmezsiniz. Ben bir yerde başkan olacağım, ticari ilişkim olan birine MHK’nin ikinci adamı yapacağım, yapmam. İnsanlar ne düşünür diye düşünürüm yapmam. Dünyanın en iyi, en tecrübeli hakemi de olsa yapmam, yapmam ki benim gibi çıkıp konuşmasın insanlar.”

“SERVET YARDIMCI’YA TEHDİT ETTİ Mİ?”

“Bizim Servet Yardımcı ile bir derdimiz var. 2019-20 sezonunda bir hakemi arayıp küfürler edip tehdit ettiniz mi? Bunun cevabını sizden istiyorum. Geçen haftaki açıklamamızdan sonra ağır yeminler ederek, atamalarla alakanız olmadığını söylüyorsunuz. Ben de iddia ediyorum. İstiyorsanız televizyona çıkıp, konuşalım. Var mı yok mu? Bu saatten sonra, bulunduğunuz yapacağınız her şeyi, gözümüz kulağımız açık şekilde, dikkatler sizin üstünüzde. Sadece siz değil, bunu yapanlar karda yürüyüp iz bırakmayan şekilde yapıyorlar.

“BİZİM STADIMIZA GELMEYİN…”

“Bir süre bizim stadyumumuza gelmemenizi dostunuz olarak tavsiye ediyorum. Bu size son ikazımız. Yanlış yoldasınız. Orada yanlış yolda olan biri daha var. Sizin göreviniz, adil rekabeti sağlamak. Birkaç kişiye yakın olmak değil, herkese eşit mesafede olmak. Bence tez zamanda bu işi de bırakın. Hatta hepiniz. MHK de TFF de. TFF ve MHK olarak bence tez zamanda bu işi de bırakın. Hatta hepiniz. MHK de TFF de. Bizimle uğraşmayın, bizleri de sizlerle uğraşmak zorunda bırakmayın.”

TRABZONSPOR’A ÖVGÜ

“Trabzonspor açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimse burada çıkıp da hakemler sayesinde puanlar alıyorlar demesine de müsaade etmem. Bize göre hakem konusunda daha şanslılar ama çok da iyi kadro kurdular, çok da iyi futbol oynuyorlar bu puan farkı da tesadüf değildir.”

TEKNİK DİREKTÖR SÖZLERİ

“Bu toplantının mesajı, bıçak kemiğe dayandığı nokta. Önümüzdeki günlerde hocayı konuşuruz. Sapla samanı karıştırmayalım. Teknik direktör konusunu zamanı gelince konuşacağız. Sandığınızdan erken de olabilir.”