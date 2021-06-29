Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Paulo Fonseca ile anlaştı

Fenerbahçe’de yaşanan hoca belirsizliği gündemdeki yerini korurken sarı-lacivertlilerin anlaştığı ve adını sır gibi sakladığı teknik adamı SÖZCÜ açıklıyor. Medyada birçok isim telaffuz edilirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Paulo Fonseca ile anlaştığı öğrenildi. Son iki sezonda İtalyan ekibi Roma'nın teknik adamlığını yapan Portekizli çalıştırıcının sözleşmesi, yarın itibariyle sona eriyor.

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UZUN VADELİ PLANLAMA

Koç’un, 48 yaşındaki başarılı hoca ile her konuda anlaştığı, resmi açıklamanın ise Fonseca'nın sözleşmesinin bitiminin ardından yapılacağı dile getirildi. Koç-Fonseca ikilisinin yapılacak transferler hakkında yol haritası belirlediği ve takımın geleceğiyle ilgili uzun vadeli bir planlama yapılacağı öğrenildi.

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FENERBAHÇE’DEN HOCA AÇIKLAMASI

Takımın yeni teknik direktörünü dün ilan etmesi beklenen Fenerbahçe yönetimi, duyurunun birkaç gün içinde yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Teknik direktör anlaşmamızı, bu sezonu ve önümüzdeki yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapacağımızı, daha önce camiamızın bilgisine sunmuştuk. İmza aşamasına gelinse de sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sürecin bitmesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.