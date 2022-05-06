Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Saygı bekliyorsanız, saygılı olacaksınız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada sert eleştirilerde bulundu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair değerlendirmelerde bulunmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamasına Trabzonspor’un, şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçı ile ilgili konuşarak başlayan Ali Koç, “Saygı bekliyorsanız, saygılı olacaksınız” dedi.

“2010-11 şampiyonluğuyla ilgili aylardır sistematik şekilde söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz” diyen Ali Koç, “Cumartesi günü oynanan maçta yaşananlar biz Fenerbahçelilerin tahammül sınırını aşmıştır. Bir takımın 38 yıl sonra şampiyonluğu, herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, başka kulüplere dil uzatma hakkı vermez. Kazanmanın ve kaybetmenin bir asaleti vardır. Saygı bekliyorsanız, saygılı olacaksınız” ifadelerini kullandı.

“GERÇEKLERİ BİR KEZ DAHA TEYİT ETMİŞTİR”

Ali Koç, FETÖ ile mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak “Sayın Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. ‘Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri’ diyor. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe’nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söylemiştir. Sayın Süleyman Soylu’ya şunun için de teşekkür etmemiz lazım; kutlamalarda 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu ifade etmesi de aslında gerçekleri bir kez daha teyit etmiştir. Kongre üyemiz olarak o görüntüler bizi üzse de…” şeklinde konuştu.

Trabzonspor yöneticilerine seslenen Ali Koç “8 şampiyonluktan bahsediyorsunuz, kupanız müzenizde yok! O müzeyi nasıl dolduracaksınız? O kupa asla sizde olmayacak. Artık camianızı gerçeklerle alıştırın. 8 şampiyonluğunuz olduğunuz ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz’un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır. Hayal dünyasındasınız. 3 Temmuz bir operasyondur. 10 yıl boyunca başvurdukları her yerden ret yediklerini hatırlayalım. UEFA, FIFA, CAS kapı kapı dolaştınız. Hiçbir girişiminizden istediğiniz sonucu alamadınız. Neden? Çünkü haklı değilsiniz” açıklamasında bulundu.

“FAİLİ MECHUL BİR OLAYA SAHİP ÇIKTINIZ”

Trabzonspor-Antalyaspor maçında açılan pankart ile ilgili de konuşan Ali Koç, şunları söyledi:

“Silah namlusu ucunda Fenerbahçe'yi temsil eden bir görselle mesaj verdiniz. Açtığınız pankartla faili meçhul bir olaya sahip çıktınız. Bu durumdan kulübün, TFF’nin haberdar olmaması söz konusu değildir. Biz de Süper Lig'deyiz, kuralları biliyoruz.12 yaşında bir çocuğun yabancı dilde yazılan ‘Formanı alabilir miyim?’ pankartı içeri alınmadı. Ama bu paçavra nasıl içeri alındı?

İstanbul’da kurallar farklı mı? Devlet yetkilileri, Trabzon’da korkuyor mu, çekiniyor mu? Kimden çekinip, korkuyorlar? Trabzonspor için ayrı kurallar mı var? İstanbul’da istisnasız uygulanan kurallar, söz konusu Trabzon olduğunda acaba bizim bilmediğimiz bir kural mı var? Emniyetimizin kuralları, şehirlere göre farklı mı işliyor?

Söz konusu paçavradaki aşağılık mesaj açıktır! Biz bu kavgaları vermekten geri durmayız! Her devirde ve her kurumda kullandıkları maşaların maskelerini düşürürüz ve ayakta kalırız.

Devletimizin en tepesindeki insanlara sesleniyorum, artık bunlara izin vermeyin. Kendi taraftarlarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, maçta silahlı bir pankartı asmak, sadece dizginlenmeyen Fenerbahçe kompleksinizin bir parçası değil, tam bir akıl tutulmasıdır.

Sadece Trabzon’un değil, tüm ülkenin bakanları olarak, bu ülkenin hassasiyetini bilen sizlerin, Fenerbahçe hatta tüm Türkiye’ye yapılan bu suikast girişiminin, FETÖ’nün yaptıklarını tasdikleyen bu pankartı nasıl karşıladıklarını biz Fenerbahçeliler merak ediyoruz.

Maçta ve kutlamalarda verilen görüntüler, sanki devletimizin de bu kutlamaların bir parçası gibi algılanmasına ne yazık ki sebep verdi. Çünkü başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tarafsızlığa önem veren siyasetçiler, bürokratlar vardır.

Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik. Disiplin sevklerinden göreceksiniz demiştim. ‘Bari şampiyon olduk ettik de bari düzgün bir rapor yazalım’ diyemediniz.

“DAHA NE DİYEYİM?”

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu’nda eski Trabzonspor yöneticisi olduğunu belirten Ali Koç “Trabzonspor’da yöneticilik yapmış Ömer Demir, TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili. Meşhur Gaziantep maçında hakemleri soyunma odasında rehin tutan isim. 1 yıl men cezası aldı ama bugün geldiği konuma bakın. 6 aydan fazla ceza alan kişi buralarda görev yapamaz.

Kurulda ‘Fenerbahçe şike yapmış’ diyen bir kişi var. Fenerbahçe bunlar varken, nasıl eşit şartlarda mücadele etsin? Bu isimleri, tavsiye edenler var. Onlara da sıra gelecek. Bu kişi ayrıca bir Bakanımızın da iletişim danışmanı. Daha ne diyeyim?” ifadelerini kullandı.

“ANTALYASPOR’UN YERİNDE OLSAM TAKIMI SAHADAN ÇEKERDİM”

Trabzonspor-Antalyaspor maçında taraftarların erken sahaya girmesine de değine Ali Koç “Antalyaspor’un yerinde olsam, takımı sahadan çekerdim. Onları dik duruşu nedeniyle tebrik ediyorum. Şimdi konuşması kolay. Başkanları, Türk futbolunun kaosa sürüklenmemesi adına bunu yaptıklarını söyledi. Onların değil, hakemin takımları çekmesi lazımdı.

Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı için başvurusu var. Beşiktaş’ın başvurusu sonuçlanmadan, o geceki maçla ilgili temsilci raporlarına bakılmadan, yangından mal kaçırır gibi, TFF’den maç bittikten tam 5 dakika sonra 22:40’ta kutlama mesajı gidiyor” şeklinde konuştu.