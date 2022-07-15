Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sil baştan

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, göreve geldiği günden bu yana takımda yaptığı geniş çaplı revizyona bu sezon da devam ediyor. Ali Koç'un 5 yıllık görevi sırasında yaptığı transfer sayısı dikkat çekiyor.

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Fenerbahçe’de kadro yapılanması bir kez daha sil baştan… Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturmasından sonra çok geniş çaplı bir revizyona giden Fenerbahçe bu sezon da hız kesmedi. Son 5 sezonda 68 oyuncu transfer eden sarı-lacivertliler, 58 futbolcuya veda etti.

Ancak kiralık gelenler ve (birkaç kez) gidenler dahil edildiğinde ortaya daha da ilginç bir tablo çıkıyor. 9 kiralık gelen, 32 kiralık giden oyuncu ile birlikte revizyona dahil olan oyuncu sayısı 158'i buluyor.

DÖRT TRANSFER DAHA BEKLENİYOR

Şampiyonlar Ligi vizesi alınmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan sarı-lacivertliler; Portekizli hocanın talebi doğrultusunda 1'i kiralık 7 oyuncuyu renklerine kattı. Fenerbahçe; forvet, sol bek, kaleci ve sağ bek olmak üzere en az 4 transfer daha yapmayı planlıyor.

Bu süreçte Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Eljif Elmas ve Vedat Muriqi gibi oyuncular yüksek bedellerle gitti. Yeni sezon öncesi de Sosa, Berke Özer, Mesut Özil, Ozan Tufan ve Allahyar ile yollar ayrıldı.

YABANCI ENFLASYONU

Willian Arao ve Joshua King'in transferleri ile birlikte Fenerbahçe'deki yabancı oyuncu sayısı 20'yi buldu. Bu oyuncuların bazılarının Fenerbahçe’deki geleceği belirsiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kuralları gereği, yabancıların tamamına lisans çıkarabiliyor. Ancak 14 yabancı sonrası her bir futbolcu için altyapıya 500 bin TL ödemek zorunluluğu bulunuyor.