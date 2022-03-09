Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör kararını verdi! Joachim Löw…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Joachim Löw'e imza attırmak istiyor. F.Bahçe Başkanı, deneyimli çalıştırıcı ile önümüzdeki sezonun planlamalarını ve transferlerini görüştü. İşin resmiyete dökülmesi için geri sayım başladı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Önümüzdeki sezon takımın başına geçecek yeni teknik direktör konusunda noktayı bir an önce koymak isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görüşmeler yapmak için Almanya'ya gitti.

Koç'un Joachim Löw ile bir araya geldiği öğrenildi. Alman hoca ile daha önce prensip anlaşmasına varan Kanarya'nın patronunun bu görüşmede gelecek sezon planlamaları ve transferler konusunda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

DERNEKLERDEN DESTEK

Ali Koç'un, Joachim Löw ile anlaşmayı imzaya döküp bunu kısa sürede kamuoyu ile paylaşmayı planladığı da belirtiliyor. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı, Almanya'daki bazı taraftarlar derneklerinin yöneticileri ve üyeleriyle de bir araya gelerek Löw ile ilgili görüşlerini sordu. Verilen destek, Koç'un 62 yaşındaki Alman teknik adam ile anlaştığı iddialarını güçlendirdi.

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