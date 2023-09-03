Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferin şifresini verdi!
Yaptığı transferlerle özlenilen şampiyonluğu camiaya armağan etmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, orta sahaya 6 numara transferi için kolları sıvadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün transfer rotasını çizdi. Gelenler ve gidenlerle oldukça aktif bir yaz dönemi geçiren sarı-lacivertlilerde Koç, defansif bir orta saha ile transferi noktalayacaklarına işaret etti.
Koç, “Transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. 4 Eylül tarihine kadar bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de 15 Eylül tarihine kadar süremiz var. Avrupa'da oynayamaz belki ama iyi, sağlam defansif, gerçek bir 6 numara transferi yapmamız gerekiyor. Defans yapacak bir 6 numara lazım. Bakalım ne göreceğiz” dedi.
İşte Fenerbahçe’nin adayları;
Aleksandr Chernikov: Fenerbahçe hem Rus futbolcu hem de kulübü Krasnodar ile temasa geçti. 23 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro önerildi. Chernikov transfere sıcak bakıyor.
Guido Rodriguez: Real Betis'in 29 yaşındaki Arjantinli futbolcusu için temaslar sıklaştırıldı. İspanyol ekibi 15 milyon Euro bonservis isterken Fenerbahçe'nin önerisi 10 milyon Euro…
Pierre-Emile Højbjerg: Tottenham'dan Danimarkalı ön libero Hojbjerg de adaylar arasında. İngiliz ekibinde rotasyon oyuncusu durumuna düşen 28 yaşındaki yıldız için şartlar zorlanıyor.