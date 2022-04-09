Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: ‘Uğur Dündar’dan tek ricam var…’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçimini Uğur Dündar'ın kazanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kürsüye çıkarak konuşan Ali Koç, Uğur Dündar'ın kendisini ziyaret ettiği sırada aralarında yaşanan konuşmayı anlattı ve "Tek bir ricam var..." diyerek dikkat çekici bir noktaya değindi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulüpte düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi sonrası önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe YDK Başkanlığı’nda 8 yıllık Vefa Küçük döneminin sona ermesinin ardından Uğur Dündar’ı tebrik eden Başkan Ali Koç, “Uğur Bey ‘Ben kimsenin uydusu değilim’ dedi. Şimdi göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE TARİHİNİN REKORU”

Ali Koç’un açıklamaları:

“Yıllardır tanık olmadığımız bir sahneye tanık olduk. Öncelikle yıllardır YDK’da böyle bir yarışa sahne olmadık. Yıllardır 3-4 adaylı bir yarışma görmedik. Dört bin küsür üyenin 3 bin 72’si aidatlarını ödedi ve bugün de 1874 kişi oy kullandı. Fenerbahçe tarihinin bir rekorudur. Fenerbahçe camiası en büyük alkışı hak ediyor. Burada emeği geçen, dört aday için çalışan, sandıkta görev alan ve sayın kurula şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Tüm camialara örnek olacak bir seçim yarışı ve neticesinde de seçim sonucunu hep beraber yarattık. Fenerbahçeli olarak övünmemiz için bir vesile olduğunu düşünüyorum.”

VEFA KÜÇÜK’E TEŞEKKÜR

“Sayın Vefa Küçük, sizinle ilk tanışmamız 4 Temmuz 2011 günüydü. Neye uğradığımızı şaşırdığımız bir ortamda camianın büyüğü olarak ilk ve tek gelen sizdiniz. Ondan sonra sizi yakınen tanıma imkanım oldu. Sizin orada bulunmanızın neler ifade ettiğini tam anlayamadınız ama geriye dönüp baktığımda sizi gördüğümde benim için paha biçilmez bir olaydı. Zaman içinde birlikte çalıştık ve bize yaptığınız büyüklük, rehberlik, yeri geldiği zaman görüş ayrılıkları… Ama her zaman dediğiniz uyumlu çalışmayı veya diğer camialarda göstermiş olduğunuz uyumsuz çalışmanın zararlarını hiçbir zaman ne Sayın Aziz Yıldırım döneminde ne de benim dönemimde yaşatmadınız. Onun için hem başkan olarak camia adına hem de eski bir yönetici ve mevcut başkan olarak şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.”

“ENDİŞE DUYDUĞUM KONULAR”

“Sayın Uğur Dündar sizi tebrik ediyorum. Camiamız için, sizin için, aileniz için hayırlı olsun. Son aday olarak ortaya çıktı ama ilk aday olarak seçimi bitirdi. Bundan sonra iki yıl boyunca sayın Uğur Dündar YDK Başkanımız oldu. Uğur Bey’le özelde yaptığım konuşmayı sizinle paylaşayım. Katılırsınız, katılmazsınız. Endişe duyduğum konular, Uğur Bey’in başkanlığında kendisinin de ifade ettiği birlik, barış çerçevesinde gerçekleşir. Taze bir kan, taze bir yaklaşımla belki de gereksiz yere endişelenmişiz, Uğur Bey camiaya taze başkanlığı ile katma değer yaratacaktır.”

“HİÇBİR ADAYA DESTEK VERMEYECEĞİZ DEDİK”

“Uğur Bey geldi. Uğur Bey röportajlarında bu konulara girmek istemediğini söyledi. Ben müsaadenizle en azından benim ağzımdan çıkan sözleri paylaşmak istiyorum. Biz Yönetim Kurlu olarak Vefa Bey'le son derece uyum içinde çalışmamıza rağmen hatta 2018 seçiminde Vefa Bey'e gittiğimiz zaman daha bismillah demeden ‘Ben Aziz Bey'e oy veriyorum.' dedi. Seçim günü ne olacak, sandıklar nasıl olacak, konuşmalar kaç dakika, kim kaç dakika konuşacak… Bunları konuşmaya gittiğimiz zaman Vefa Bey kime oy vereceğini ifade etti. Kendi kendime, ‘Buradan hayırlı bir sonuç çıkmaz.' dedim. Vefa Bey'le yapacağımız toplantıdan. Ama Vefa Bey benim beklentimin tam tersine 2018 seçiminde son derece adil başkanlık yaptı, adil yönetti.”

“BENİM NET TALİMATIM VAR”

“Şimdi geldiğimiz noktayla ilgili bizler Yönetim Kurulu olarak hiç kimseye destek vermeyeceğimizi uyumlu çalışmış olmamıza rağmen ifade ettik. İfade ederken şunu söyledim, ‘Bizim görevimiz sizi en sağlıklı ortamda yarıştırabilmek.' O yüzden Nail Bey size bir nebze kırgınım. Benim net bir talimatım vardı, arkadaşlarımın da bunu layıkıyla yerine getirdiğini düşünüyorum. Benim yaşadıklarımı kimseye yaşatmama sözüm vardı. O da Fenerbahçe TV'yi kullanmak, Fenerbahçe TV'nin etkinliklerinize gelmesi. Faruk Ilgaz Tesisimizden yararlanmak. Hatta Uğur Bey arkadaki toplantı odalarından birini 15 gün kullandı. ‘Biz adil rekabet ortamını hazırlayacağız.' dedik. Sizler de sağ olun, daha Uğur Bey'in ismi çıkmamıştı, geldiniz, bence Fenerbahçe'ye çok yakışır şekilde kimin ne şartlarda yarışacağının altına her biriniz imza attınız. Teşekkür ederiz. Sonra Uğur Bey de yarışa katıldı. Bizim amacımız buydu.”

“TARAF TUTMAYACAĞIZ DEDİK”

Uğur Bey beni ziyarete geldi. Uğur Bey'in özellikle dedemle, ailemle çok eski bir hukuku vardır. Zaten Uğur Bey'i tanımayan da yoktur. ‘Hangi takımı tutarsanız, sizi YDK başkanı olarak görmek isteyen çok insan olur. Fenerbahçe olur, başka takımlar olur.' Ancak dedim biz şöyle bir yol belirledik, taraf tutmayacağız dedik, siz varsanız ister istemez ben size farklı görüşlerimi, farklı düşündüğümü, niye farklı düşündüğümü ifade edeceğim, dedim. Sağ olsun o da beni dinledi. ‘Ben kimsenin uydusu, adayı değilim.' dedi. Ona da saygı duyduk. Şimdi göreceğiz Uğur Bey dediklerini…”

“UYUMLU ÇALIŞMAK SON DERECE KIYMETLİ”

“Sonuçta buranın Cumhurbaşkanı. Başbakan Başkansa, Cumhurbaşkanı Uğur Bey'dir. Dikkat ederseniz başkan olduğumdan beri genelde teamül Fenerbahçe'de son konuşmayı başkan yapar, biz her zaman Vefa Bey'i son konuşmacı olarak kullandık. Çünkü YDK başkanlığını ben de en üst mevki olarak görüyorum yaşı itibarıyla, hürmetimiz itibarıyla. Ben başkanlığım dönemimde bunu yapmaya azami gayret gösterdim. Bu gayreti aynı şekilde devam ettireceğim. Dolayısıyla bu mevkii günlük işlerde çok önemli bir konumda olmasa da bence uyumlu çalışmanın önemi son derece kıymetlidir.”

“UĞUR DÜNDAR’DAN BİR RİCAM VAR”

“Diğer camialarda görüyoruz. İsmini vermeyeceğim camiada herhalde son 3-4 başkan kendi divan kurulu tarafından tasfiye mi edildi diyelim… Anlamıyorum. Öyle divan kurulunuz varsa muhalefete gerek yok. Başkalarını örnek vermeyelim, kendimize bakalım. Dolayısıyla Uğur Bey'le çalışmayı heyecanla bekliyoruz. Uğur Bey'in ifade ettiği ilkelerini, değerlerini, prensiplerini de yerine getirmesini heyecanla bekliyoruz. Sizden bir ricam var. Bizim bu kulübün menfaatleri çerçevesinde kulüpten yolladığımız hatta kovaladığımız insanlar devamlı sizin sayenizde bu kulübün içine tekrar giriyor. Olmaması için de azami gayret göstermenizi rica ediyorum.”

“EMİNİM AZAMİ GAYRETİ GÖSTERECEKTİR”

“Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı Fenerbahçe'nin menfaatleri çerçevesinde hiç şüphem yok ki Vefa Bey'le olduğu gibi Uğur Bey'le de çalışacağız. Tek ricam, hemen başkanlık makamının altında olan ofisinin YDK ziyaretleri gerekçeleriyle bu kulüpte, bizim içimizde bulunmasını istemediğimiz insanların yuvalandığı bir yer olmayacağı konusunda Uğur Bey eminim azami gayreti gösterecektir. Uğur Bey'in ailesine de bir şey söylemek istiyorum. Bizler bu mevkiiye geldiğimiz zaman ne yazık ki ailelerimiz de bu yükü, bu zorluğu, stresi gerginliği fazlasıyla çekiyorlar. Onlara da hayırlı, uğurlu olsun. Zaman zaman evdeki huzur, canımız gibi sevdiğimiz Fenerbahçe için bozulabiliyor. Allah hem sizin hem bizim yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Tekrar sizi şahsım, Yönetim Kurulum ve camiam adına kutluyorum.”