Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a teknik direktör dayanmıyor! 3 yılda 5 kez…

2018’de Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, ekonomik olarak sarı lacivertli kulübü büyük bir yükün altından kaldırmayı başardı, ancak aynı başarıyı sportif açıdan gösteremedi. Görevdeki ilk iki sezonunda futbolda alınan sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Koç yönetimi, şampiyonluk parolasıyla çıktığı üçüncü sezonda da hüsranla karşı karşıya…

2018-19 sezonu başında Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, başarısız sonuçların ardından 15 maç sonra takımı yardımcı antrenör Erwin Koeman’a teslim etti. Koeman ile 9 maça çıkan Fenerbahçe, devre arasında eski teknik direktörü Ersun Yanal ile el sıkıştı. Daha önce Yanal’ı göreve getirmeyeceğini söyleyen Ali Koç’un bu kararı tartışmaları da beraberinde getirirken, deneyimli çalıştırıcının ikinci Fenerbahçe serüveni Mart 2020’de sonlandı.

Haziran 2020’de Tahir Karapınar’ı teknik direktörlük koltuğuna oturtan Ali Koç yönetimi, bu sezon başında Alanyaspor’daki görevini bırakan Erol Bulut ile anlaşma sağladı. Büyük umutlarla getirilen Erol Bulut’la da yolların ayrılmasının ardından Ali Koç döneminde 5. teknik direktörün görevine son verilmiş oldu.

Fenerbahçe’deki başkanlık görevinin 3. yılını geçiren Ali Koç, bu kararla aradan geçen sürede hiçbir sezonu tek bir teknik adamla tamamlayamadı. Sarı lacivertliler Ali Koç’un başkanlığında ilk sezonu (2018-19) ligde 6. sırada, ikinci sezonu (2019-20) ise 7. sırada bitirdi.

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EROL BULUT YAPAY ZEKA İLE SEÇİLMİŞTİ

Sezon başında Erol Bulut’un nasıl göreve getirildiği konusunda açıklamalarda bulunan Ali Koç, “Yapay zeka kullanılarak, istatistiksel rakamlar kullanarak bizimle ismi anılan hocaları değerlendiren isimleri araştırıldı. Yurt dışından gelen raporlara bakarak, Erol hocamızın oynattığı futbol, açık ara önde çıkıyordu. Sezon sonunu bekleme kararı aldık ve iyi ki de beklemişiz” ifadelerini kullanmıştı.

“SEZON İÇİNDE DEĞİŞİKLİĞİN FAYDASI YOK”

Trabzonspor galibiyetinden sonra Erol Bulut ile sezon sonuna kadar devam edeceklerini açıklayan Koç, “Sezon içerisinde teknik direktör değişikliğinin faydası yok” demişti. Sosyal medyaya göre hareket etmediklerini sözlerine ekleyen Koç, 28 Şubat’ta şu sözleri sarf etmişti:

“Fenerbahçe’de hoca olmak çok zordur. Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Sosyal medyaya göre hareket etseydik pek çok değişiklikler yapmamız gerekirdi. Tabii ki bu söz konusu değil. Bizim burada yapmamız gereken Erol hoca ve ekibine başta sportif direktörümüz, ondan sonra biz, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve başkan olarak onun başarılı olabileceği, takıma en büyük potansiyeli getireceği ortamı sağlamaktır.”

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ALİ KOÇ BAŞKANLIĞA TEKRAR ADAY OLACAK MI?

Öte yandan, Fenerbahçe’de bu yıl düzenlenecek kongrede yapılacak başkanlık seçimlerine Ali Koç’un yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Son olarak katıldığı bir televizyon programında konuya dair açıklamalarda bulunan Koç, zor bir 3 sezon geçirdiklerini ve adaylıkla ilgili endişeleri olduğunu belirtmişti.

“3 senedir beklentimizin dışında sıkıntılar yaşadık. Evdekiler artık arıza çıkarmaya başladı. Köprünün altından çok sular akar. Türkiye’nin benim futbol düşünceme gelmesi çok zaman alacak gibi. Bu çürümüş yapının değişmesi zaman alacak. Bu seçim döneminde ne olacağını kendim açısından bilmiyorum. Ben olayım, olmayayım, Fenerbahçe’ye başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın. Ne kadar çok aday, o kadar iyi. Benim seçim döneminde yaşadıklarımı kimse yaşamayacak.”