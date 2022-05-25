Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Bakan Nureddin Nebati’ye ziyaret
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi makamında ziyaret etti. Başkan Koç, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ziyaret etti.
63 NUMARALI FORMAYI HEDİYE ETTİ
Ankara’daki ziyarette Başkan Ali koç, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’ye 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye etti.
BAKAN NEBATİ PAYLAŞTI
Ziyaret sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Nebati “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli Yönetim Kurulu Üyeleri'ne nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli Yönetim Kurulu Üyeleri'ne nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/Jb2aQxbmOn
— Dr.Nureddin NEBATİ (@NureddinNebati) May 25, 2022