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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Bakan Nureddin Nebati’ye ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi makamında ziyaret etti. Başkan Koç, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye etti.

Yayınlanma: 14:24 - 25 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Bakan Nureddin Nebati’ye ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ziyaret etti.

63 NUMARALI FORMAYI HEDİYE ETTİ

Ankara’daki ziyarette Başkan Ali koç, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’ye 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye etti.

BAKAN NEBATİ PAYLAŞTI

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Nebati “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli Yönetim Kurulu Üyeleri'ne nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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