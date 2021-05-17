Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan flaş karar! Basın toplantısı düzenlenecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek. Sarı lacivertli kulüpte 5-6 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi mevcut başkan Ali Koç aday olup olmayacağını da perşembe günü yapılacak basın toplantısında duyuracak.
İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama;
Açıklama | Başkanımız Sayın Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecektir.
Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecek toplantı, basın mensuplarına açıktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Fenerbahçe’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu'yla devam edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, basın toplantısında teknik direktör konusunda da açıklama yapması bekleniyor.