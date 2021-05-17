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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan flaş karar! Basın toplantısı düzenlenecek

Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan Ali Koç'un 20 Mayıs Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Güncellenme: 14:49, 17/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan flaş karar! Basın toplantısı düzenlenecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek. Sarı lacivertli kulüpte 5-6 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi mevcut başkan Ali Koç aday olup olmayacağını da perşembe günü yapılacak basın toplantısında duyuracak.

İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama;

Açıklama | Başkanımız Sayın Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecek toplantı, basın mensuplarına açıktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

EMRE BELÖZOĞLU DEVAM EDECEK Mİ?

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu'yla devam edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, basın toplantısında teknik direktör konusunda da açıklama yapması bekleniyor.

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Ali Koç Emre Belözoğlu Fenerbahçe Perşembe
Yayınlanma Tarihi:14:39,