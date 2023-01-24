Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e tarihi çağrı

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sitesinde yapılan açıklamada sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulundu.

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Türk futbolunda yıllardır devam eden tartışmalara bir yenisi daha son günlerde eklendi. Her kulüp tarafından eleştirilen Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve hakemler üzerinden son günlerde birbirlerine yönelik açıklamalarda bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son adım sarı-lacivertli kulüpten geldi.

Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün yöneticilerinin daha önce kendisi ve Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaraylı mevkidaşı Dursun Özbek’e çağrıda bulundu.

RESMİ SİTEDEN YAPILAN AÇIKLAMA

“19 Ekim 2022: “MHK Başkanı Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi. Kendisinin görevden alınmasını istiyoruz!”

20 Ekim 2022: “Bu kurguyu yapanın başına yıkarız”, Her hafta GS TV’den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız.

23 Ekim 2022: “Biz bu ligi bitirtmeyiz”

20 Ocak 2023: “Biz PFDK Başkanı’nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor.”

21 Ocak 2023: Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı kimliğini kullanarak TFF ile birebir görüşmeler yapıyor

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin başrolde olduğu kamuoyu önünde yaşanan bu tiyatro ve arka planda yaşanan bilinmezler!

Başta TFF, kurulları ve spor medyası olmak üzere futbol paydaşları üzerinde oluşturulan baskı, ekranlara gönderilen mesajlar, kadrolu yorumcular üzerinden yapılan algılar, sosyal medyada oluşturulan suni gündemler, iftiralar, algı operasyonları…

Adalet, adil rekabet ve hak arayışı kisvesi altında yapılan tüm bu ahlak ve mantık dışı yaklaşım hâlihazırda çok ciddi sıkıntıları olan Türk futboluna daha da zarar vermektedir.

Bununla beraber toplumumuza ekilen nefret tohumları geri dönülemez izlere sebep olmaktadır. Buna bir son vermenin zamanı gelmiştir.

Şahsınıza açık, net ve mertçe bir çağrı yapıyorum:

Gerçekten adalet, adil rekabet ve hakkaniyet arayışınız varsa,

Attığınız adımları savunduğunuz gibi Türk futbolunun marka değeri için yapıyorsanız,

Tüm kamuoyu önünde kim haklı kim haksız kim doğruları söylüyor kim söylemiyor kamuoyu tarafından bilinmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir.

Bu doğrultuda sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum.

Unutmayın ki bize göre mesnetsiz size göre gerçek olduğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz.

Bu konuda sizden yer, zaman ve mecra bilgisi beklediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Ali Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı”

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