Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan takıma yakın takip!

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanı Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ile Selahattin Baki de takip etti.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 13.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Trabzon’a gidecek.

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Ligde Fenerbahçe üstün

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 95 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Fenerbahçe 38, Trabzonspor 24 galibiyet aldı. 33 karşılaşmada da kazanan çıkmadı. Sarı-lacivertlilerin 126 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi. Sezon başında iki takım arasında İstanbul’da oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

4 maçtır kazanamıyorlar

Bordo-mavililer ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'da oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor. Trabzon'da 3'ü lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 karşılaşmanın 3'ünü Trabzonspor kazandı, 1 mücadele ise berabere bitti. Bu maçlarda Trabzonspor'un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle karşılık verdi. Sarı-lacivertli ekip, Trabzon’da son galibiyetini 26 Aralık 2016'da 3-0'lık skorla elde etti.

Trabzonspor evinde, Fenerbahçe deplasmanda yenilmiyor!

Trabzonspor, evinde oynadığı son 4 maçı kazanan taraf oldu. Sahasında 4 karşılaşmada 12 puan elde eden Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında da bu seriyi sürdürmenin peşinde. Bordo-mavililerin rakibi Fenerbahçe ise deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler dış sahada son yenilgisini 19 Aralık 2020’de Gaziantep FK karşısında 3-1’lık skorla almıştı.