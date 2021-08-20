Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan transfer açıklaması: ‘Hesabı doğru yapabilirsek…’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Helsinki karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna değinen Koç, sakat futbolcuların fazlalığı konusunda yakındı. İşte Ali Koç'un açıklamaları...

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Helsinki’yi 1-0 yenen Fenerbahçe, tur için avantaj sağladı. Maçtan sonra basın mensuplarına konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, merak edilen sorulara yanıt verdi. Transfer konusuyla ilgili önemli açıklamalar yapan Koç, sakat futbolcuların fazlalığıyla ilgili olarak “Üstümüzde bir uğursuzluk var” dedi.

Takımın oynadığı futboldan memnun olduğunu söyleyen Koç, “Sistem yavaşça kuruluyor. En memnun olduğum konu ise topu çabuk geri almamız, üçüncü bölgede basmamız, çok koşmamız, daha inançlı bir takım olmamız. Daha çok yolun başındayız, köprünün altından çok sular akacak, bu daha sistemin henüz oturmamış hali. Kamp dönemini kazasız belasız atlattık derken anlaması güç şekilde arka arkaya 3 tane önemli oyuncumuz, Adana Demir maçında Serdar, bugün Novak ile İrfan. İnşallah önemli bir şey yoktur” dedi.

“YIPRATMA KAMPANYASI BAŞLADI”

Transferlerin yolda olduğunu söyleyen Ali Koç, taraftarların yıpratma kampanyalarına karşı çok çabuk gaza geldiğini söyledi. İşte Ali Koç’un açıklamaları:

“En az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transferimiz olacak. Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum, gerçek taraftarlara sesleniyoruz. Bismillah demeden, Adana maçı başlamadan yıpratma kampanyası başlatıldı, üzülerek görüyorum ki çok çabuk gaza geliyorlar, yıpratıcı noktaya geliyorlar, genç arkadaşlar yıpranmaya müsait. Dün bir forma açıkladık, yok efendim öyleymiş, böyleymiş, arma yokmuş. Bence son yılların en güzel formalarıyla çıktık.”

“BU SESSİZLİK TESADÜFİ DEĞİL”

“Santrfor konusu, öyleymiş böyleymiş. Ben bu senenin şifrelerini vermeye çalıştım, nasıl bir takım kurmak istediğimizi, ne tarz oyuncuların bizde kalacağını, kendi için değil takım için oynayacak, 90 dakika savaşacak, taşıdığı formanın sorumluluğu ile yaşayacak, her şeyini verecek bir takım kuracağız dedik. Görmüşsünüzdür, 94. dakikada hala baskı yapan, birbiri için mücadele eden bir takım. Şahsından çok takım için. Transferde rahat olun, bu sessizliğimiz tesadüfi değildir, Ağustos’un 2. yarısında ciddi fırsatlar çıkacaktır dedik. 2 santrforumuz vardı yazabileceğimiz, Samatta’yı FFP’den yazamıyoruz, Enner ve Serdar ile birkaç maçı geçebileceğimizi planladık. Kim tahmin edebilirdi ki ikisinin de sakatlanabileceğini.”

“NE FIRSATLAR ÇIKACAK, GÖRECEKSİNİZ”

“En iyisini yapmak için sabırla bir süreçten geçiyoruz, 18 günümüz daha var. Federasyondan rica ettik Kulüpler Birliği olarak, Avrupa’dan 1 hafta sonra kapatalım transferi diye, ne fırsatlar çıkacak, göreceksiniz. 3 haftayı kazasız belasız atlatalım, Allah bizi sakatlıktan korusun, diğer takımlar ne transfer yaparsa yapsın, bu takım gençliğiyle, azmiyle, birbiri için savaşan bir takımın nasıl olduğunu gösterecek.”

Öte yandan bir muhabirin “Dimitris Pelkas satılacak mı?” sorusuna yanıt veren Koç, “Dimitris Pelkas satılmayacak” dedi.

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