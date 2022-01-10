Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yoğun haftası! Yeni teknik direktör…

Corona virüsü karantinası bugün biten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u zorlu mesai bekliyor. Fenerbahçe’de hoca sorununu bir an önce çözmek isteyen Ali Koç, Löw ve Bilic’le masaya oturacak. Sözleşmeleri yenilenecek oyunculara da imzalar attırılacak.

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İkinci kez yakalandığı corona virüsü karantinası bugün sona erecek Ali Koç, kolları sıvayacak.

Fenerbahçe Başkanı'nın ana gündem maddesi teknik direktör olacak. Koç, sezonun ikinci yarısına hocasız başlayan sarı-lacivertlilerin gündeminde bulunan Joachim Löw ve Slaven Bilic'le bu hafta tekrar görüşecek. En geç hafta sonuna kadar teknik direktör sorununu çözmeyi kafasına koyan başkanın, bu iki isimden birini ikna etmesi bekleniyor.

SOSA GİDİCİ, 3’Ü KALICI

Fenerbahçe bu hafta yeni teknik direktörünü belirleyip sözleşme imzalatmasının yanı sıra bazı futbolcularıyla da nikâh tazeleyecek. Sarı-lacivertlilerde sezon sonun sözleşmeleri sona erecek olan ve daha önce anlaşmaya varılan Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Serdar Aziz'e de imza attırılacak. Jose Sosa'nın ise sezon sonunda gönderileceği öğrenildi.

YILMAZ VURAL BEKLEMEDE

Son dönemde verdiği beyanatlarda Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini söyleyen Yılmaz Vural, yönetimden haber beklediğini duyurdu. Efsanevi Teknik Direktör, “Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar ancak son kararı Ali Koç verir. Aralarında sohbet ederken X var, Y var, var, Yılmaz Vural var şeklinde ismim geçmiş. Bakalım ne olacak?” diye konuştu. Vural'ın şu an için Başkan Koç'un gündeminde olmadığı da ileri sürüldü.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'nin Adana Demirspor kadrosu