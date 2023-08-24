Fenerbahçe, Batshuayi’yi satabilir, Jovic ve Muriel gündemde

Yaz transfer döneminde 52 milyon Euro'luk oyuncu satan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bitmiyor. Gözler Batshuayi'de...

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe, Twente maçına Batshuayi ile çıkmanın planlarını yapıyor.

Arka planda ise Belçikalı golcüye gelen teklifler değerlendiriliyor. Sarı-lacivertliler yaz döneminde 52 milyon Euro'luk futbolcu sattı. Son olarak da Batshuayi için teklif aldı. Nottingham Forest, Lens ve Suudi ekipleri golcü oyuncuya talip.

Kulüp, düzenli oynamak isteyen Batshuayi'yi satarsa, yerine Luka Jovic'i düşünüyor.

Fiorentina'nın Konferans Ligi listesine yazmadığı yıldız golcü ile Dusan Tadic'in de görüştüğü ve Fenerbahçe konusunda bilgiler verdiği öğrenildi.

Ayrıca Atalanta forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Muriel için de nabız yoklandı. Menajerler ise Glasgow Rangers ile kontratının son yılında olan Alfredo Moleros'i önerdi.

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