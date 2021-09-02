Fenerbahçe beklenen forvet transferini duyurdu: Mergim Berisha

Fenerbahçe taraftarının uzun süredir beklediği forvet transferi resmen açıklandı. Fenerbahçe, Salzburg'un forveti Merhim Berisha'yı transfer ettiğini duyurdu. Salzburg kulübünün açıklamasında Fenerbahçe için "Türkiye'nin rekortmen şampiyonu" ibaresi kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

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Fenerbahçe transferde gaza bastı. Geçtiğimiz günlerde Diego Rossi’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Avusturya ekiplerinden RB Salzburg’da forma giyen Alman forvet Merhim Berisha’yı transfer etti. Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Berisha’nın bonservisiyle kadroya katıldığı ve 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Salzburg akademisinde futbola başlayan 23 yaşındaki Berisha, geçen sezon Salzburg formasıyla çıktığı 42 maçta 22 gol atıp 14 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 6 maçta 4 gol-2 asistlik performans sergileyen ve Avrupa’nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Berisha, artık sarı lacivertli forma altında mücadele edecek. 2019-20 sezonunda Altach kulübüne kiralanan Berisha, 30 maçta 10 gol atıp 6 asist yaptı.

Berisha transferini duyurmadan önce Twitter’dan bir paylaşım yapan sarı lacivertli kulüp, futbol toplarıyla ‘Forvet’ yazılı bir tweet attı.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2021

FENERBAHÇE: “BERISHA BONSERVİSİYLE ALINDI”

Ardından bir paylaşım daha yapan Fenerbahçe, “Ailemize hoş geldin Merhim Berisha” yazılı bir video ile transferi resmen duyurdu ve transferin detaylarına ilişkin bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Mergim Berisha!” denildi.

“TÜRKİYE’NİN REKORTMEN ŞAMPİYONU”

Öte yandan Salzburg kulübü de Berisha için veda mesajı yayınlarken, “Red Bull’da 13 yıl geçirdikten sonra Mergim, Türkiye’nin rekortmen şampiyonu Fenerbahçe’ye gitti” denildi. Salzburg’un resmi sitesinde yayınlanan Berisha’nın veda mesajında, “Neredeyse tüm futbol hayatımı FC Red Bull Salzburg’da geçirdim ve burada çok şey öğrendim. Bunun için kulübe ve herkese çok minnettarım. Ama şimdi, Salzburg’da geçen bunca yıldan sonra yeni bir şeyin zamanının geldiğini hissediyordum. Tanıdık çevremden ayrılıyorum ve benim için çok çekici ve heyecan verici yeni bir meydan okumayla karşı karşıyayım” ifadelerini kullandı.