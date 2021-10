Fenerbahçe Beko, Barcelona’ya son topta kaybetti!

Euroleague’in 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Barcelona ile karşılaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler son topta kaybetti. Son 6 saniye 74-74 berabere girilen karşılaşmanın son hücumunda Nikola Mirotic’in sayısını engelleyemedi.

Fenerbahçe Beko 6. maçında 4. yenilgisini yaşarken, Barcelona’da 6’da 6 ile liderliğini sürdürdü.

Barcelona’da 16 sayı, 4 top çalma, 3 ribaund ve 2 asistle oynayan Brandon Davies maçın adamı seçildi.

Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 8 de ribaund aldı. Vesely dışında çift hanelere çıkan tek isim 17 sayıyla Marko Guduric oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser, Tomislav Hordov, Saso Petek

Fenerbahçe Beko: Henry 3, Pierre 7, Guduric 17, Booker 8, Vesely 24, De Colo 4, Polonara 4, Şehmus Hazer 5, Ahmet Düverioğlu, Shayok 2, Metecan Birsen

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

Barcelona: Calathes 11, Kuric 5, Higgins 18, Mirotic 8, Sertaç Şanlı, Davies 16, Smits 8, Hayes-Davis 6, Laprovittola 4, Martinez, Jokubaitis

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 20-15 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 29-35 (Barcelonalehine)

3. Periyot: 48-49 (Barcelonalehine)

5 faulle çıkan: Henry (Fenerbahçe)

Game, set, MATCH! @NikolaMirotic33 wins it right at the death in Istanbul for @FCBbasket! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/BFjWpPeGXC

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 26, 2021