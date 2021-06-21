Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fenerbahçe Beko, Marial Shayok’u transfer etti

Fenerbahçe Beko, 25 yaşındaki Kanadalı guard-forvet Marial Shayok ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Güncellenme: 13:26, 21/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe Beko, Marial Shayok’u transfer etti

Sarı-lacivertliler, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’da geçiren Marial Shayoku renklerine bağladı. Geçen sezon ocak ayında Frutti Extra Bursaspor’a transfer olan 1.96lık oyuncu, 12 maçta, 18.9 sayı, 6.9 ribaund, 4.2 asistlik ortalama yakaladı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marial Shayok’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz” denildi.

basketbol Bursaspor Fenerbahçe oyuncu transfer tweet Twitter