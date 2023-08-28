Fenerbahçe, Benfica modeliyle Avrupa’ya açılıyor

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde transferde büyük başarılara imza atıyor. Avrupa'nın en büyük kulüplerine oyuncu gönderen Sarı-Lacivertli ekip, yatırımını altyapıya da yapıyor. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yükselişinin perde arkası...

İrfan YİRMİBEŞ

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Başkan Ali Koç'un 2019'daki röportajında “Örnek alıyorum” dediği kulüptü Benfica…

Koç, “Benfica batak durumdaydı. Şimdi inanılmaz bir akademisi olan, sattığı oyuncularıyla tüm borçlarını ödemiş, çok iyi işleyen bir kulüp halinde” demişti. Ve onun yönetimindeki Fenerbahçe, 2023 yazında 52 milyon Euro'luk oyuncu satışına ulaştı.

Süper Lig'de tek transfer dönemi için rekor olan bu değer Altay Bayındır ile daha da artacak. Üstelik elde Batshuayi, Crespo ve King gibi satılması beklenen futbolcular da var.

Fenerbahçe, Ali Koç ve ekibinin uyguladığı politikayla ‘Balkanların Benfica'sı olma yolunda ve hızla Avrupa'nın dikkatini daha fazla hak ediyor. Beş büyük ligden kulüpler Fenerbahçe'nin maçlarına gözlemci gönderiyor, tanınmış ‘scout'lar takımı daha yakından takip ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten Avrupa'ya açılan isimler şimdi en büyük takımlarda: Min Jae Kim Bayern Münih'e gitti. Arda Güler Real Madrid'e giderek olay yarattı. Altay Bayındır Man. United ile anlaştı. Eljif Elmas da halen Napoli'de.

MALTEPE’YE ALTYAPI ÜSSÜ

Ancak kulüp sadece transferdeki al-sat ile borcun kapanmayacağının farkında. Koç yönetimi, tesis kalitesinin de dünya standartlarına yükseltilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

Samandıra'nın hemen karşısında, Maltepe'deki askeri alanda yapılacak yeni akademi tesisiyle

birlikte altyapıda da patlama bekleniyor. Toplam 45 milyon Euro'luk bir proje bu ve kulüp, transfer gelirinin de bir bölümünü buraya aktaracak. Tesisle birlikte her yıl Arda Güler yarında bir gencin Avrupa'ya satılması planlanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN KALİTE

Sarı-lacivertli yönetim artık kadrodaki her oyuncunun kıymetini biliyor ve oyuncu kadrosunu güçlendiriyor. Bu sezon transfere harcanan para mutlak şampiyonluk hedefinin kanıtı.

Şampiyonlar Ligi gelirini bırakmamak adına gelecek beş senenin en az üçünde şampiyon olunması arzulanıyor.

SATIŞ BEKLENTİSİ OLAN 9 İSİM

Fenerbahçe’nin kadrosunda 26 yaş ve altı Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Osayi Samuel ve Oosterwolde gibi isimler bulunuyor.

Bu futbolcular, yüksek bonservis potansiyelli isimler. Ferdi, İsmail, ve Szymanski şimdiden Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Gençlerden de Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Bora Aydınlık, Jin Ho Jo ve Omar Fayed ile Emre Demir de beklentilerin olduğu futbolcular.

BENFICA BORCUNU 10 YILDA YARILADI

Benfica, sadece 10 senede borcunu yarıdan fazla indirdi. Portekiz devinin Aralık 2013'teki net borcu 400 milyon Euro seviyesindeydi.

Yayımladıkları Aralık 2022 finansal raporlarına göre kulübün net borcu 170 milyon Euro seviyelerine geriledi. Aradan geçen 11 sezonda transferdeki al-sat kârları 745 milyon Euro… Bu rakamın hepsi kasaya girmese de menajer komisyonları, sonraki satış payları, futbolcu ortaklıkları ve tesisleşme gibi gider kalemler düşünce kulübün borcu yüzde 52 oranında azaldı