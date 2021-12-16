Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde kale alev alev!

Sarı-lacivertlilerde 21’lik Berke, siyah-beyazlılarda 20 yaşındaki Ersin... İki file bekçisinin kurtarış oranının da yüzde 60’ın altında olması ‘hata yapan yanar’ dedirtiyor.

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FENERBAHÇE-Beşiktaş derbisine az bir süre kala iki takımın kalecileri tartıda. Ezeli rakipler, derbide çok genç iki kaleciyle zafer arayacak. Sarı-lacivertlilerde eldivenler 21 yaşındaki Berke Özer'de olacak. Siyah-beyazlılarda 20'lik Ersin Destanoğlu kaleyi koruyacak. Berke ikinci derbisini oynayacak. Galatasaray galibiyetinde pay sahibi olan genç eldivenin kurtarış oranı son haftalardaki performansıyla yüzde 43'ten yüzde 55'e çıktı. Berke, son dört maçta kalesine gelen 13 şuttan sekizini kurtardı, beş gol yedi.

8 MAÇTIR GOL YİYOR

ERSİN Destanoğlu ise sezona iyi başlayıp son haftalarda düşüşte. Ersin, ilk dört maçta kalesini kapattıktan sonra ilk 11'de oynadığı son sekiz karşılaşmada da gol yedi. Kalesine gelen 31 şuttan 18'ine izin vermeyen genç kalecinin kurtarış oranı yüzde 59. İki eldivenin

grafiği birbirine yakın ancak Ersin Destanoğlu'nun bir adım üstün olduğu konu topu oyuna sokma. Ersin yüzde 93'lük başarı sağlarken Berke'de bu oran yüzde 87…