Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sakatlanan Necip Uysal, oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği derbi mücadelesinin 18. dakikasında sakatlanan Necip Uysal, oyuna devam edemedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide siyah-beyazlı ekipte, 18. dakikada Mesut Özil ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Necip Uysal, oyuna devam edemedi.

Kenarda tedavi olduktan sonra bir süre oyuna devam edip kendini deneyen Necip Uysal, mücadelenin 21. dakikasında kendini yere bıraktı. 22. dakikada Necip’in yerine genç savunmacı Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.

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