Fenerbahçe Beşiktaş derbisinden sonra tribünler karıştı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın ardından tribünlerde kavga çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, iki kez öne geçtiği maçta Kadıköy’de oynanan maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Fenerbahçe tribünlerinde gerginlik tırmandı. Maraton altta maç bitiminde taraftarlar arasında kavga çıktı. Uzun süre dinmeyen kavga nedeniyle Çevik Kuvvet, tribünlere girerek taraftarları ayırdı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynandığı sırada da hem saha içinde hem de saha dışında yaşanan gerginlikler dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş’ın 59’uncu dakikada kaydettiği 2’nci golden sonra sahaya yabancı madde attı. Josef, attığı 2’nci golden sonra tribünlere doğru giderek sevinince sarı-lacivertli taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Atılan yabancı maddeler sahadan çıkarılınca müsabakaya devam edildi.

İRFAN CAN TEZAHÜRATI

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadeleye yedek soyunan İrfan Can Kahveci lehine tezahüratlarda bulundu. 59’uncu dakikada İrfan Can için tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş’ın kaydettiği 2’nci golden sonra da tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 65’inci dakikasında ise teknik direktör Vitor Pereira, Rossi’yi oyundan alarak İrfan Can Kahveci’ye görev verdi. Başarılı futbolcu taraftarların alkışlarıyla oyuna dahil oldu.

SERDAR AZİZ İLE BATSHUAYI ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın 77’nci dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz ile Beşiktaşlı futbolcu Batshuayi arasında gerginlik yaşandı. İki takım futbolcularının araya girmesi ile gerginlik sona erdirilirken hakem Fırat Aydınus, Serdar Aziz ve Batshuayi’yi sarı kartla cezalandırdı.