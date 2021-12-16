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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.

Yayınlanma: 12:17 - 16 Aralık 2021 Güncellenme:
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 17. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 19 Aralık Pazar günü saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Fırat Aydınus’u görevlendirdi. Lider Trabzonspor, Hatayspor’u konuk edeceği mücadeleyi ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

17 ARALIK CUMA

20.00 GZT Giresunspor – Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

18 ARALIK CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa – D. G. Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor – A. Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İ. H. Konyaspor – F. T. Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 A. Alanyaspor – Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray – Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

19 ARALIK PAZAR

13.30 Çaykur Rizespor – Ö. K. Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe – V. Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

16.00 Y. Kayserispor – Gaziantep FK: Erkan Özdamar

19.00 Fenerbahçe – Beşiktaş: Fırat Aydınus

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