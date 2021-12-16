Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.
Süper Lig’in 17. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 19 Aralık Pazar günü saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Fırat Aydınus’u görevlendirdi. Lider Trabzonspor, Hatayspor’u konuk edeceği mücadeleyi ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
17 ARALIK CUMA
20.00 GZT Giresunspor – Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
18 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa – D. G. Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor – A. Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İ. H. Konyaspor – F. T. Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 A. Alanyaspor – Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray – Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
19 ARALIK PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor – Ö. K. Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe – V. Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
16.00 Y. Kayserispor – Gaziantep FK: Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe – Beşiktaş: Fırat Aydınus