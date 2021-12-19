Fenerbahçe Beşiktaş maçında Fırat Aydınus’tan çok tartışılacak penaltı kararı

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği maçta hakem Fırat Aydınus'un verdiği penaltı kararı, tartışma yarattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de oynanan derbide Beşiktaş karşısında penaltıdan attığı golle öne geçti.

Hakem Fırat Aydınus, Cyle Larin’in ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Mesut Özil, penaltı vuruşunu kullanarak 14. dakikada Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. Fırat Aydınus’un verdiği penaltı kararı tartışmalara neden oldu.

TRT Spor’da yayınlanan ‘Yüzde Yüz Futbol’ programında pozisyonu yorumlayan Rıdvan Dilmen “Derbi için VAR’a Hakan Ceylan’ın atanması yanlış… Fırat Aydınus’un gördüğü açıdan yüzde yüz penaltı pozisyon… Ama başka bir açı var. O açıyı da Hakan Ceylan görüyor. Oradan müdahale edebilir. Hakem yorumuna bıraktı onu da… VAR’ın inceleme için çağırması gerekiyordu” değerlendirmesinde bulundu.

Fırat Aydınus’un verdiği penaltı kararı, sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Fırat Aydınus’un verdiği penaltı kararının hatalı olduğu şeklinde değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları paylaşımlarda kullandıkları bazı ifadeler şu şekilde: