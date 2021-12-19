Fenerbahçe Beşiktaş maçında Vida’nın inanılmaz hatası pahalıya patladı

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada Vida'nın yaptığı inanılmaz hata golle sonuçlandı.

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Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş ile karşılaştığı maçta Vida’nın inanılmaz hatası sonrası ezeli rakibi karşısında öne geçmeyi başardı.

Mesut Özil’in 14. dakikadaki penaltı golüyle skoru 1-0’a getiren Fenerbahçe, Josef de Souza’nın 25. dakikada attığı gole engel olmayınca maça denge geldi. Ancak Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Vida’nın yaptığı büyük hata, Fenerbahçe’nin yeniden öne geçmesini sağladı.

Vida’nın kısa düşen geri pasında araya giren Rossi’nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kalesini terk eden Ersin’den seken topa Berisha hareketlendi. Pozisyonu iyi takip eden Berisha’nın altıpas önünden boş kaleye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

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