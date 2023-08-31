Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor Avrupa Konferans Ligi’nde tur peşinde

Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor için tek yol var: Zafer! İşte muhtemel 11'ler ve tur ihtimalleri...

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Tarihi bir gece bizi bekliyor. Türk futbolunun Avrupa'daki yürüyüşü üç takımımızla sürecek. Play-off turunda rövanş maçları oynanacak. Günün sonunda üç takımla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yola devam etme dileğiyle…

İlk olarak Fenerbahçe sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler 20.00'de Twente'ye konuk olacak. İlk maçı 5-1 kazanan temsilcimiz tur arıyor. Ferdi ve Livakovic forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Twente: Unnerstall, Sampsted, Mesbahi, Pröpper, Hoorenbeeck, Kjolo, Sadilek, Rots, Steijn, Vlap, Ugalde

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Cengiz, Mert Hakan, Kent, Dzeko

Beşiktaş 21.00 seansında evinde tur arayacak. Siyah-beyazlıların rakibi Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev. İlk maçı 3-2 kazanan Kara Kartal'da sakatlıkları bulunan Masuaku ve Amartey oynayamayacak.

MUHTEMEL 11’LER:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Gedson, Salih, Rashica, Muleka, Aboubakar

Dinamo Kiev: Buschan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Buyalskiy, Vanat

Adana Demirspor da tarihinin ilk Avrupa kupası serüveninde gruplarda yer almak istiyor. İlk maçı Genk 2-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11’LER

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Cheriff Ndiaye

Genk: Vandevoordt, Munoz, Sadick, McKenzie, Kayembe, Fadera, El Khannous, Galarza, Hrosovsky, Sor, Oyen

NASIL TUR ATLARLAR?

Fenerbahçe: Fenerbahçe ilk maçı 5-1 kazandı. Temsilcimiz üç farklı mağlup bile olsa tur atlayacak. Twente'ye tur için beş farklı galibiyet gerekiyor. Dört farklı yenilirsek maç uzar.

Beşiktaş: Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 90 artı 3'teki golüyle 3-2 yendiği için rövanşta berabere kalma avantajını eline aldı. Ukrayna ekibini tur atlamak için iki farklı kazanmak zorunda…

Adana Demirspor: Adana Demirspor, Genk'i mutlaka yenmek zorunda. Belçika ekibi ilk ayağı 2-1 kazanmıştı. Temsilcimizin tek farklı galibiyeti halinde maç uzar. İki farklı galibiyetimiz turu getirir.