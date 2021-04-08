Fenerbahçe bir kez daha başardı!

Süper Lig’in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, duran toplardan etkili olmaya devam etti.

17. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia, çektiği şutta kaleci Ertaç’ı avlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Ekvadorlu yıldızın attığı bu golle Fenerbahçe, bu sezonun 23. duran top golünü kaydetti. Ligin en çok duran toptan gol bulan takımı olan sarı-lacivertlilerin 56 golü bulunuyor.

Geçen hafta Denizlispor’u tek golle yenen Fenerbahçe’nin golü Samatta ile kornerden gelmişti.

EN ÇOK DİREĞE TAKILAN DA FENERBAHÇE

57. dakikada Ozan Tufan’ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Ertaç Özbir, şutla aynı güzellikle topa uzanarak parmaklarıyla dokundu. Direğe çarpan top kornere çıktı. 88. dakikada ise bu kez Valencia’nın şutunda top direğe çarptı. Fenerbahçe’nin sezon içerisindeki 19. direği oldu. Sarı-lacivertliler bu sezon ligde direklere en çok takılan takım konumunda bulunuyor.