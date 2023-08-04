Fenerbahçe bir sezonda en çok transfer geliri elde ederek Türk futbol tarihine geçti

Bu sezon 12 futbolcusu ile yollarını ayıran Fenerbahçe; Arda, Szalai, Bruma, Rossi ve Berisha’dan 47 milyon 950 bin Euro kazandı. Önceki rekor 36.71 milyon Euro ile Galatasaray’a (2017) aitti.

İrfan YİRMİBEŞ

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Oyuncu ve transfer sirkülasyonu konusunda son yıllarda liderliği kimseye kaptırmayan Fenerbahçe, bu sezonda da rekor kırdı. Sarı-lacivertliler, yaz döneminde, kiralıklar dahil 12 futbolcusu ile yollarını ayırdı. Enner Valencia, Dimitrios Pelkas ve Ally Samatta, bedelsiz giden isimler oldu. Joao Pedro, Tiago Çukur ve Ertuğrul Çetin ise kiralık gönderildi. Alioski de Al-Ahli'ye geri döndü. Kanarya, bonservis bedeliyle gönderdiği futbolculardan ise rekor gelir elde ederek tarihe geçti.

Kanarya; Arda Güler, Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi ve Mergim Berisha'dan toplam 47 milyon 950 bin Euro kazandı. Bu rakamla Fener, bir sezonda en çok transfer geliri elde eden takım olarak Türk futbol tarihine geçti. Sarı-lacivertlilerin kasasına sadece iki futbolcudan; Arda Güler ve Attila Szalai'nin satışından 32.3 milyon Euro girdi. Fenerbahçe; 50 milyon Euro'ya yakın gelirle; Galatasaray'ın 36.71 ve Beşiktaş'ın 34.30 milyon Euro ile 2017'deki satışlarına fark attı.

JESUS’UN GÖZDELERİNE VEDA

Fenerbahçe’ye Jorge Jesus döneminde gelen yabancılar iyice gözden düştü. Bruma, Rossi ve Joao Pedro ile yollar ayrıldı. Arao ve Gustavo Henrique kadro planlamasında düşünülmüyor. King iyi bir teklif gelmesi durumunda gönderilecek. Oosterwolde ve Luan Peres rotasyon

oyuncusu oldu. Çapraz bağ ameliyatı olan Lincoln de iyileştikten sonra kiralanacak.