Fenerbahçe, Bruma transferini resmen duyurdu
Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın kiralık olarak sarı lacivertli takıma transfer olduğunu resmen duyurdu.
Yeni sezon öncesi transferlerini teker teker açıklayan Fenerbahçe, Bruma’yı resmen açıkladı.
Geçtiğimiz gün İstanbul’a gelen PSV Eindhoven’ın futbolcusu Bruma, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Türkiye’de bir dönem Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, satın alma opsiyonuyla beraber kiralandı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Bruma'ya ‘Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe, Bruma transferini bu video ile duyurdu:
Ailemize hoş geldin Bruma!
Şimdi #SahneBizim! pic.twitter.com/0cHHQjNhtM
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 16, 2022