Fenerbahçe, Bruma’nın opsiyonunu kullandı
Fenerbahçe, PSV'den kiralanan Bruma'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, sezon başında PSV’den kiralanan Bruma’nın 4.25 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe’den KAP’a açıklama:
“Kadromuzda kiralık olarak yer alan Bruma’nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.”
Bruma’ya sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle lisans çıkartılmamıştı.