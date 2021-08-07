Fenerbahçe, Burak Kapacak’a 5 yıllık imza attırdı
Fenerbahçe, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’dan Burak Kapacak’ı transfer etti. Sarı-lacivertli takım, dün yaptığı açıklamada anlaşmaya vardıklarını açıkladığı genç kanat oyuncusuna 5 yıllık imza attırdı.
Ülker Stadı’nda gerçekleşen imza töreni sonrasında formayla poz veren Burak, 77 numaralı formayı giyecek.
Sarı-lacivertli takımın açıklaması şöyle;
“Futbol A Takımımız, Bursaspor'dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak’ı kadrosuna katmıştır.
Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak’a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.
Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!”
Fenerbahçe transfer döneminde daha önce Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağatay Kurukalı ve Emir Ortakaya'ya imza attırmıştı.
Ailemize hoş geldin Burak pic.twitter.com/gMhfYqJEKW
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 7, 2021