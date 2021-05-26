Fenerbahçe bütün futbolculardan %15 ‘feda’ istedi

Kupasız geçen bir sezon daha ve yeni dönemin planlaması… Fenerbahçe, hem teknik adamı belirlemeye hem de yapılacak transferlere odaklandı. Ancak arka planda önemli bir çalışma daha var. Sarı-lacivertliler, yeni sezonun takım bütçesine yoğunlaştı. Ve bu kapsamda 54 milyon Euro olan geçen sezonki bütçenin 40 milyon Euro'ya inmesi için seferberlik başlatıldı. Önce futbolculardan başlandı. Fazla maaşı olan oyunculardan fazla, az alandan az şeklinde indirim isteniyor.

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İLK GÖRÜŞME SOSA İLE

Ortalama yüzde 15 ‘feda' oranı belirlendi. Yönetim, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun takımda kalmasını istediği Jose Sosa ile işe başladı. Yüzde 15 oranında indirim istenen Arjantinli, yanıtını birkaç gün içinde verecek. İndirim ve takımdan ayrılacak isimlerden açılacak boşlukla, önemli bir bütçe tasarrufu sağlanması bekleniyor.

PELKAS: KALACAĞIM

SARI-lacivertliler adına sezonun iyilerinden Dimitrios Pelkas, hakkında çıkan transfer iddialarına dair açıklamada bulundu. Alman ve Rus ekipleriyle adı anılan Pelkas, Yunan medyasına şu ifadeleri kullandı: “Şu an ayrılmak büyük hata olur. En az 1 yıl daha burada kalıp şampiyonluk yaşamak istiyorum. Sivasspor'u sahamızda yenseydik şampiyon olacaktık. O maç tüm sezon adına kara bir leke oldu.”

UMUT MERAŞ’A KANCA

FENERBAHÇE Filip Novak ile yollarını ayırmak, boşluğu ise yerli bir yıldızla doldurmak amacında. Liste başı ise Umut Meraş… Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre'da forma giyen 25 yaşındaki milli futbolcuyla Galatasaray da yakından ilgileniyor. Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonası'nda görücüye çıkacak oyuncunun menajeriyle temasta. Sarı-lacivertliler, Umut'la turnuva başlamadan önce anlaşma zemini arıyor.