Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için harekete geçti!

Fenerbahçe, stoper arayışında Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü ile görüşmelere başladı. Söyüncü'nün transfer detayları ve Fenerbahçe'nin planları...

İrfan YİRMİBEŞ

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Devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-lacivertlilerde 8+3'e de uyan milli stoper ve İspanyol kulübü ile görüşmeleri, Sportif Direktör Maria Branco ile yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki yürütüyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da Çağlar'ı ısrarla istediği belirtiliyor.

Ayrıca İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; sarı-lacivertlilerin, Çağlar Söyüncü’nün ikinci yarıda alacağı ücreti karşılamayı teklif ettiği bildirildi. Bir kiralama bedeli de verilebileceği aktarıldı.

2016’DAN BERİ AVRUPA’DA

Altınordu çıkışlı Çağlar; Temmuz 2016'da Freiburg'a, Ağustos 2018'da Leicester City'ye transfer olmuş; Temmuz 2023'te bedelsiz olarak İspanyol devine gitmişti.

Bu sezon La Liga'da 4, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maçta oynayabilen 27 yaşındaki milli stoperin satın alma opsiyonlu kiralanma olasılığı yüksek görünüyor.

Atletico Madrid ile kontratı Haziran 2027'de sona erecek Çağlar'ın da ilk 11'i zorlayacağı Fenerbahçe'ye sıcak baktığı söyleniyor.