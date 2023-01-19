CANLI | Fenerbahçe Çaykur Rizespor | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu
Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçının canlı yayın anlatımı Sözcü Spor'da! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçıyla Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyor. Fenerbahçe, 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor karşısında taraftarı önünde tur bileti arıyor. Bu maçın canlı anlatımı ve istatistikleri haberimizde...
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti. Çaykur Rizespor ise bir önceki turda Adana Demirspor’u 4-3 ile elemişti.
Ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK’yi mağlup eden sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek.
İSMAİL YÜKSEK 3 AY SONRA
Fenerbahçe’nin genç orta sahası İsmail Yüksek, 90 gün sonra ilk 11’de forma giydi.
23 yaşındaki oyuncu, son olarak 22 Ekim tarihinde ligin 11. haftasında Medipol Başakşehir karşısında ilk 11’de görev yapmıştı.
İsmail, Türkiye Kupası’nda 1, ligde ise 4 mücadelede kadroda olmasına rağmen süre almadı.
ARDA GÜLER İLK 11’DE
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, maça ilk 11’de başladı.
Sakatlığı sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan 17 yaşındaki yıldız isim, 78 gün sonra ilk 11’de forma giydi.
Arda, son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde 3 Kasım 2022 tarihinde Dinamo Kiev karşısında ilk 11’de oynamıştı.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını kupa maçında yalnız bırakmadı.
Müsabakayı, 30 bine yakın taraftar statta takip etti.
BRUMA YEDEKLER ARASINDA
Fenerbahçe’nin Portekizli kanat oyunsucu Bruma, yedekler arasında yer aldı.
Teknik direktör Jorge Jesus, ligin ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı çıkartılmayan Bruma’yı maç kadrosuna dahil etti.