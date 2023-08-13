Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini KAP’a bildirdi

Fenerbahçe, Marsilya'nın yıldızı Cengiz Ünder'ı kadrosuna kattı. Transfer bedeli resmen KAP'a açıklanırken, ödeme 4 yıl taksitler halinde gerçekleştirilecek. İşte transferin ayrıntıları.

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Fenerbahçe Kulübü, Cengiz Ünder transferinin maliyetini KAP’a bildirdi.

Marsilya’dan transfer edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu için ödenecek bonservis bedelinin 4 sene taksitle verileceği duyuruldu.

Ailemize hoş geldin Cengiz Ünder! pic.twitter.com/UD4EQMxbih — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2023

Fenerbahçe’nin konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama, şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.”

CENGİZ ÜNDER: FENERBAHÇE’DEYİM, ÇOK MUTLUYUM

İmza sonrası ilk açıklamalarını Fenerbahçe resmi internet sitesine yapan Cengiz Ünder, şu ifadeleri kullandı:

“Uzun uğraşlar sonucu burada olmak gerçekten benim için mutluluk verici, gurur verici bir şey. Sürekli menajerimle konuşmalarımızda kulüpteki yöneticilerimizle birlikte geçen bu süreçte herkesin bana karşı duruşu çok güzeldi. Şu an Fenerbahçe’deyim, çok mutluyum. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bir an önce takım arkadaşlarımla antrenmana, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.”

“İRFAN İLE SÜREKLİ KONUŞTUK”

“Marsilya’dayken İrfan Can ile çok konuştum. Edin ile konuştum ki onunla konuştuğumuzda da ‘Ne zaman geliyorsun?’ tarzında olmuştu. Ben de biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştim. Ondan sonra tekrar konuşmuştuk. Bunun sonucunda artık buradayım. İrfan ile zaten sürekli, her gün konuşuyoruz. Milli takımdan arkadaşım, sevdiğim birisi ve şimdi onunla aynı takımdayım. Çok mutluyum.”

“ONLAR İÇİN BU FORMAYI GİYECEĞİM”

“Buraya gelmeden önce taraftarın desteğini çok fazlasıyla hissettim. Bu beni gerçekten derinden etkiledi. Türkiye’ye ayak bastığım andan itibaren de hepsi yanımda oldu. Sağ olsunlar havalimanına geldiler, bu benim için çok önemli. Onlar için, bu formayı giyeceğim için çok mutluyum. Bir an önce onların karşısında formayı giymek istiyorum.”

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