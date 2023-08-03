Fenerbahçe çıldırdı! Üç yıldız daha yolda

Transferin en hareketli takımı olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de imza şov devam edecek. Üç yıldız daha yolda...

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe transferde yine çok aktif… Kadrosunu yeni yıldızlarla takviye eden, Konferans Ligi'ne iyi başlayan rahat turlayan sarı-lacivertliler üç ismi daha bitirme aşamasına geldi.

Marsilya'nın yüksek talepleri nedeniyle çıkmaza giren Cengiz Ünder transferinde sonunda çözüm bulundu. Yönetim, teklifini 10 milyon Euro seviyesinin üzerine çıkardı ve yeni bir ödeme planı sundu. Marsilya'nın bu öneriyi büyük oranda kabul ettiği belirtiliyor. Cengiz Ünder her an imzalayabilir.

MILAN’IN TALEBİ YÜKSEK

Cengiz Ünder imza aşamasına gelirken ilk etapta onun yedeği olarak görülen Karl Toko Ekambi transferinden de vazgeçilmedi. Süreci hızlandırmak isteyen Fenerbahçe'nin Ekambi'yi elden çıkarmaya çalışan Lyon'a 2.5 milyon Euro bonservis önerdi. Bu transferin de bitmeye yakın olduğu öğrenildi.

Üçüncü bomba ise Rade Krunic… Boşnak orta saha, Fenerbahçe'ye ‘Evet' dedi. Milan ile pazarlıklar sürüyor. İtalyanların yüksek bonservis talebini bertaraf etmek adına görüşmelere devam ediliyor.

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