Fenerbahçe, Diego Rossi transferini açıkladı! İstanbul’a geliyor…

Yeni sezonda transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, gece yarısı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Rossi ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a davet edildiğini açıkladı.

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Süper Lig’de 3’te 3 yaparak başlayan ve Avrupa Ligi’nde de gruplara kalan Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı lacivertliler, dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla 23 yaşındaki Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi’nin transferi için prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

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Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, ABD’nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir.” denildi.

Uruguaylı oyuncu, bugün (salı) THY'nin TK180 Los Angeles-İstanbul seferiyle 13.00'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak.

Bilgilendirme Kulübümüz, ABD’nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/rwDbI5wR1c — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 30, 2021

Diego Rossi, geçen sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti.

KANAT VE FORVETTE OYNAYABİLİYOR

Sol kanatta oynayan Uruguaylı futbolcu, sağ kanat ve forvet bölgelerinde de görev alabiliyor. Rossi’nin Transfermarkt mevcut piyasa değeri ise 18 milyon Euro. Fenerbahçe'nin anlaştığı Diego Rossi 2020'de MLS'in en iyi genç oyuncusu seçildi. Aynı yıl Altın Ayakkabı’nın da sahibi olan Rossi 14 gol ve 4 asistle bunu başaran en genç futbolcu oldu.