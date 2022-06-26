Fenerbahçe, Dimitris Pelkas’ın düğününde bir araya geldi
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dimitris Pelkas ve sevgilisi Kiveli Marda dünyaevine girdi. Çiftin düğününe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım arkadaşları da katıldı.
Fenerbahçe’nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi.
Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün törenine; Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Teknik Direktör Jorge Jesus, A takım teknik ve idari kadrosu ile futbolcuların yanı sıra çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.