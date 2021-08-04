Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yenişemedi

Fenerbahçe, Süper Lig öncesi yaptığı son hazırlık maçında Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig’in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlık maçlarını tamamladı.

6. ve son hazırlık maçında Dinamo Kiev ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Ukrayna temsilcisi 28. dakikada Lednev ile 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe’nin beraberlik golü 63. dakikada Pelkas’tan geldi.

6 MAÇTA YENİLGİ ALMADI

Sarı-lacivertliler böylece yeni sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Csikszereda’yı 2-0, Kasımpaşa’yı 4-1, Gençlerbirliği’ni 4-0 ve Greuther Fürth’ü 3-2 mağlup eden Pereira’nın öğrenceleri, PEC Zwolle (2-2) ve Dinamo Kiev (1-1) maçlarından ise beraberlikle ayrıldı.