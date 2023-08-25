Fenerbahçe Dominik Livakovic’in maliyetini açıkladı

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic transferini bitirdi. Fenerbahçe, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Livekovic'in mali detaylarını da duyurdu.

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Fenerbahçe Hırvatistan Milli Takımı’nın kalecisi Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı. 28 yaşındaki kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, transferin maliyeti de açıklandı.

Yapılan açıklamada Fenerbahçe’nin Dominik Livakovic için kulübü Dinamo Zagreb’e bonservis bedeli olarak 6.650.000 Euro net ve 950.000 Euro bonus ödeneceği belirtildi.

Dominik Livakovic, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Livekovic’in 40 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

İmza töreni sonrası ilk açıklamasını yapan Livakovic “Harika hissediyorum. Dün ve bugün için teşekkür ediyorum. Haydi Fenerbahçe” dedi.

SELAHATTİN BAKİ: SÖZÜNÜ TUTTU

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, “Hayırlı olsun. Bugün milli gururlarımızdan Altay'ımızı dünya devine uğurladık. Aynı gün Fenerbahçemize yakışır bir CV'si olan Hırvatistan Milli Takımı’nın as kalecisini getirdik. Üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir transferdi. Kolay olmadı. Kendisi bize birkaç hafta önce söz vermişti ama yazılı çizili bir şey yoktu. ‘Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' diye. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Futbol şubemize, sevgili Mario Branco ve Okan'a da çok teşekkür ediyorum. Kolay olmadı ama inşallah bundan sonrası çok iyi olacak” ifadelerini kullandı.