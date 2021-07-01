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Fenerbahçe duvarı

Ali Koç başkanlığında 10. stoper transferini gerçekleştiren Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi Szalai-Caulker olacak.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 08:37, 01/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe duvarı

Fenerbahçe, transfer önceliğinde yer alan savunma bölgesini Steven Caulker'la güçlendirdi. Sarı-lacivertliler Ali Koç başkanlığında 10. stoper takviyesini gerçekleştirirken yeni sezon öncesi bu bölgeyi şimdiden sağlama aldı. 29 yaşındaki İngiliz savunmacı, Alanyaspor formasıyla ligin en fazla hava topu kazanan ve en çok gole katkı yapan isim olmuştu. Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda savunma ikilisinin Szalai ile Caulker'dan oluşmasına kesin gözle bakılıyor.

Serdar Aziz ise rotasyonda olacak. Forma rekabetine hazır olan tecrübeli stoper, geçen sezon Tisserand'dan görevi alıp ilk 11'e girmişti. Serdar Aziz, Attila Szalai'nin transferinin ardından da formayı bırakmadı, Szalai ile iyi bir uyum yakalayarak stoperin değişmezi oldu. Mevcut kadroda yer alan Lemos, Zanka ve Sadık Çiftpınar ile yolların ayrılması bekleniyor. Tisserand'ın durumuna ise yeni hoca karar verecek.

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