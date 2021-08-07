Fenerbahçe, Emir Ortakaya’yı transfer etti

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden 17 yaşındaki Emir Ortakaya'yı kadrosuna katarken; transferde Barış Alıcı'nın bonservisi de Başkent ekibine verildi.

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Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin 2004 doğumlu futbolcusu Emir Ortakaya’yı bonservisiyle birlikte 3 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. Bu transferde 2018 yılında Altınordu’dan alınan Barış Alıcı da Gençlerbirliği’ne gönderildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda Futbol A Takımımızın kadrosuna aday olmak üzere Futbol Akademimize katılmıştır. Emir Ortakaya’nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle birlikte Gençlerbirliği Kulübü’ne katıldı. Emir Ortakaya’ya Çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz. Barış Alıcı’ya da bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Fenerbahçe transfer döneminde daha önce Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağatay Kurukalı ve Burak Kapacak’a imza attırmıştı.

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EMİR ORTAKAYA: İNŞALLAH KİMSEYİ MAHCUP ETMEM

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden Emir Ortakaya, “Öncelikle çok mutluyum. Hayalini kurduğum, hedeflediğim büyük Fenerbahçe camiasına katıldığım için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. İnşallah her şey güzel olur. Transferimde emeği geçen büyük pay sahibi olan Tahir Hocama, Kemal ağabeyime çok teşekkür ederim. İnşallah kimseyi mahcup etmem ve çok güzel günler bizi bekler.” şeklinde konuştu.