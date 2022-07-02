Fenerbahçe, Emre Mor transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Emre Mor transferini resmen duyurdu. Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Emre Mor için hazırlanan video Twitter'dan yayınlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig’de etkili bir performans sergileyen Emre Mor, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken, “Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor'a ‘Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Karagümrük formasıyla 29 maça çıkan Emre Mor, 6 gol-4 asistlik performans sergiledi.

KARAGÜMRÜK’TEN EMRE MOR’A VEDA

Karagümrük, geçtiğimiz sezon formasını giydiği ve Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Mor için veda mesajı yayımladı. Kırmızı-siyahlıların resmi sosyal medya hesabında yer alan mesajda, “Emre Mor'a Teşekkürlerimizle! Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Emre Mor'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.