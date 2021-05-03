Fenerbahçe Erzurumspor maçında tartışma yaratan penaltı kararı

Süper Lig’in 39. haftasında Fenerbahçe sahasında BB Erzurumspor’u ağırladı… Şampiyonluk mücadelesi veren ve kümede kalma savaşı veren iki takımın mücadelesinde maçın henüz başında sarı lacivertliler ‘elle oynama’ kararı sonrası VAR kontrolü ile penaltı kazandı.

Maçın 2. dakikasına girilirken ceza sahası içine yapılan ortada Valencia röveşata yaparak topa kaleye doğru göndermek isterken Erzurumspor savunmasında Gökhan Kardeş araya girdi. Pozisyonun devamında hakem Mete Kalkavan VAR incelemesi nedeniyle oyunu durdurdu.

VAR İNCELEMESİ SONRASI BEYAZ NOKTAYI GÖSTERDİ

Topun Gökhan Kardeş’in eline çarpıp çarpmadığının kontrol edildiği pozisyon sonrası VAR odası hakem Mete Kalkavan’ı izlemesi için kenara çağırdı. Uzun süre incelenen pozisyon sonrası Mete Kalkavan beyaz noktayı göstererek penaltı kararı verdi ve Gökhan Kardeş’e sarı kart gösterdi.

Elle oynama tespit edilen pozisyon büyük tartışma yarattı. Topun oyuncunun vücudundan sekerek geldiğini söyleyenler ve kolun çok açık pozisyonda olduğunu belirtenler sosyal medyada penaltı kararı ile ilgili gündem oluşturdu.

Fenerbahçe Sosa’nın kullandığı penaltı sonrası maçın hemen başında 1-0 öne geçti. Twitter’da penaltı kararıyla ilgili şu yorumlar yapıldı;