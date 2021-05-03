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Fenerbahçe Erzurumspor maçında tartışma yaratan penaltı kararı

Fenerbahçe BB Erzurumspor maçının hemen başında verilen penaltı kararı büyük tartışma yarattı. VAR incelemesi sonrası topun Gökhan Kardeş'in eline çarptığını belirten Mete Kalkavan'ın kararı gündem yarattı.

Güncellenme: 21:29, 03/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe Erzurumspor maçında tartışma yaratan penaltı kararı

Süper Lig’in 39. haftasında Fenerbahçe sahasında BB Erzurumspor’u ağırladı… Şampiyonluk mücadelesi veren ve kümede kalma savaşı veren iki takımın mücadelesinde maçın henüz başında sarı lacivertliler ‘elle oynama’ kararı sonrası VAR kontrolü ile penaltı kazandı.

Maçın 2. dakikasına girilirken ceza sahası içine yapılan ortada Valencia röveşata yaparak topa kaleye doğru göndermek isterken Erzurumspor savunmasında Gökhan Kardeş araya girdi. Pozisyonun devamında hakem Mete Kalkavan VAR incelemesi nedeniyle oyunu durdurdu.

VAR İNCELEMESİ SONRASI BEYAZ NOKTAYI GÖSTERDİ

Topun Gökhan Kardeş’in eline çarpıp çarpmadığının kontrol edildiği pozisyon sonrası VAR odası hakem Mete Kalkavan’ı izlemesi için kenara çağırdı. Uzun süre incelenen pozisyon sonrası Mete Kalkavan beyaz noktayı göstererek penaltı kararı verdi ve Gökhan Kardeş’e sarı kart gösterdi.

Elle oynama tespit edilen pozisyon büyük tartışma yarattı. Topun oyuncunun vücudundan sekerek geldiğini söyleyenler ve kolun çok açık pozisyonda olduğunu belirtenler sosyal medyada penaltı kararı ile ilgili gündem oluşturdu.

Fenerbahçe Sosa’nın kullandığı penaltı sonrası maçın hemen başında 1-0 öne geçti. Twitter’da penaltı kararıyla ilgili şu yorumlar yapıldı;

  • ”Şimdi soruyorum size bu penaltı pozisyonunu hangi ülke futbolu verir beni biri aydınlatsın sevinirim”
  • ”IFAB : Vücuttan seken top ele çarparsa penaltı kararı verilemez. TFF: Yoo verilir”
  • ”Vücuttan sekiyor ama el açık penaltı verilmeli. Bu şekilde çok penaltı verildi bu ligde.”
  • ”Valencia tehlikeli harekette bulunuyor ve ne zamandır vücuttan seken top penaltı oluyor? rezil bir karar.”
  • ”Abi komedi yemin ederim komedi. Hakemlerin en ufak bir standartı bile yok. Kitaba göre değil kafalarına göre karar veriyorlar. Vücuttan ele gelen top penaltı olmaz.”
  • ”Bu kadar net penaltı için dakikalarca inceleme yapılması da ilginçti”
  • ”Penaltıyı nasıl iptal edebiliriz diye uğraştılar. Çözüm bulunamayınca penaltı kararını vermek zorunda kaldılar.”
  • ”Vücuttan seken top ele/ kola temas ederse, Penaltı olmaz. Kol veya el de topa müdahale hareketi var ise penaltıdır.”
beyaz Erzurumspor Fenerbahçe Süper Lig TFF Twitter Valencia
Yayınlanma Tarihi:20:59,