Fenerbahçe-Erzurumspor maçının muhtemel 11’leri

Süper Lig’de 39. haftanın kapanış gününde kritik bir maç oynanacak. Şampiyonluk peşindeki Fenerbahçe ile kümede kalma savaşı veren Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Kanarya, son yedi maçında 4 galibiyet-3 beraberlik yaşadı. Erzurumspor ise son 4 sınavının 3'ünü kazandı. Fenerbahçe'de Altay, Nazım, Sadık, Perotti ve Gökhan forma giyemeyecek. Caner, Pelkas, Ferdi, Sosa, Tisserand, Serdar ve Sinan ise sarı kart cezası sınırında.

BELÖZOĞLU’NDAN TAKIMA MORAL

Emre Belözoğlu, futbolcularının motivasyonunu üst düzeyde tutmaya çaba sarf ediyor. Beşiktaş'ın Hatayspor galibiyeti sonrası şampiyonluk umutlarını yaşatmak isteyen Belözoğlu, yaptığı toplantıda şanslarının devam ettiğini vurguladı. “Bizim görevimiz ihtimaller bitene kadar şampiyonluk yarışına devam etmek” diyen genç çalıştırıcı, “Matematiksel olarak halen şansımızı koruyoruz. Üzerimize düşeni yapacağız, ligde kalan dört maçımızı da kazanacağız. Şampiyonluk kadar Devler Ligi de geçerli bir hedef” dedi.

MUHTEMEL KADROLAR

Fenerbahçe: Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Mesut, İrfan Can, Pelkas, Valencia

Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Cenk Ahmet, Obertan, Oltan, Gomes

Stat: Ülker

Saat: 20.30

Hakem: Mete Kalkavan