Fenerbahçe farkı eritmek için Gaziantep FK karşısında

Süper Lig'in 16. haftasında kapanış Gaziantep'te olacak. Trabzonspor'un yenildiği haftada Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 3 puan arıyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olacak. Kalyon Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Ligde geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor’u mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Gaziantep deplasmanına moralli gidecek. Gaziantep FK’yı da yenerek lider Trabzonspor ile aradaki puan farkını indirmek isteyen Fenerbahçe, geride kalan 15 haftalık bölümde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan topladı.

SARI-LACİVERLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra cezası bulunan İrfan Can Kahveci karşılaşmada görev alamayacak. Öte yandan İrfan Can Kahveci, PFKD’dan aldığı 2 maçlık men cezasını Gaziantep FK mücadelesinde tamamlamış olacak.

Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sambacı kart görürse Beşiktaş derbisini kaçıracak.

NOVAK VE ZAJC’IN CEZALARI SONA ERDİ

Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor karşılaşmasında kart cezası sebebiyle görev alamayan Novak ile Zajc, teknik direktör Pereira’nın görev vermesi halinde forma giyecekler.

MUHTEMEL 11’LER

GAZİANTEP FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Djilobodji, Doğan, Kitsiou, Recep, Maxim, Mendly, Dicko, Muhammet

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Gustavo, Crespo, Osayi, Ferdi, Rossi, Mesut, Serdar

SAAT: 20.30

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEM: Atilla Karaoğlan