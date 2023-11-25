Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde mücadele ediyor. Sakat ve cezalı oyuncu durumları, maç saati ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Ülker Stadyumu’nda gerçekleşecek olan bu mücadele saat 19.00’da başlayacak ve Arda Kardeşler tarafından yönetilecek.

Süper Lig’de şimdiye kadar oynadığı 12 maç sonucunda 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle toplamda 31 puan elde eden Fenerbahçe, averajla Galatasaray’ı geride bırakarak lider konumda yer alıyor.

Sarı-lacivertli takım, ligde en son oynadığı iki maçta önce Trabzonspor’a kendi evinde 3-2 mağlup oldu, ardından Adana Demirspor ile dış sahada 0-0 berabere kaldı.

Ardı ardına kazandığı 10 maçın sonrasında son 2 haftada puan kaybeden İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile yapacağı maçta yeniden galibiyet serisine başlamak istiyor.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER

Fenerbahçe’nin VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçta sakatlığı devam eden Becao ve sarı kart nedeniyle ceza alan Osayi-Samuel takımda yer alamayacak.

Sakatlıklarından yeni kurtulan Fred, Djiku ve Serdar Aziz’in henüz tam anlamıyla hazır olmadıkları ve bu oyuncuların kadroda bulunup bulunmayacakları teknik heyetin vereceği karara bağlı.

Öte yandan, Trabzonspor mücadelesinde aldığı kırmızı kart sebebiyle Adana Demirspor karşısında forma giyemeyen İsmail Yüksek, Fatih Karagümrük maçında takıma geri dönüş yapacak.

KARAGÜMRÜK’TE 4 KİŞİ SINIRDA

Süper Lig’in başlangıcında 8 haftada sadece 6 puan toplamayı başarabilen Fatih Karagümrük, son dört haftada gösterdiği performansla yükselişe geçti.

Adana Demirspor’u kendi sahasında 2-0 yenmeyi başaran kırmızı-siyahlı takım, daha sonra Trabzonspor ile evinde 0-0 berabere kaldı ve Konyaspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. En son maçında ise Sivasspor’u kendi evinde 3-0 mağlup etti.

Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük, geçtiğimiz dört lig maçında topladığı 8 puanla ve bu süreçte attığı 6 golle dikkat çekerken, kalesinde sadece bir gol gördü.

Milli maç arasını değerlendiren ekip, RAMS Başakşehir ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazanmayı başardı.

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yapacağı maç öncesi kadroda eksik oyuncu bulunmuyor, ancak Sofiane Feghouli, Ryan Mendes, Otabek Shukurov ve Levent Mercan sarı kart sınırında bulunuyorlar. Bu oyuncular, Fenerbahçe maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta İstanbulspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecekler. (AA)