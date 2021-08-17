Fenerbahçe forvetsiz kaldı!

Fenerbahçe'de Enner Valencia’nın adalesinde yırtık var, Samatta ise hayal kırıklığı... Serdar Dursun da köprücük kemiğinin kırılması nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

İRFAN YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, Helsinki ile oynayacağı Avrupa Ligi play-off maçı öncesi forvette sıkıntı yaşıyor. Valencia'nın adalesindeki yırtık nedeniyle tedavisi devam ederken Adana Demirspor deplasmanında 11'de sahaya çıkan Samatta'nın performansı hayal kırıklığı yarattı. Teknik Direktör Pereira'nın Adana'da ikinci devrede oyuna aldığı Serdar Dursun, omuzundan sakatlanıp kenara gelmişti. Gurbetçi futbolcunun çekilen MR'ında köprücük kemiğinde kırık çıktı ve 6 hafta yok.

BÜYÜK SORU İŞARETİ

Teknik Direktör Pereira'nın elinde tek sağlam forvet Samatta var. Ancak Tanzanyalı golcü sezonun ilk maçında da beklentilerin altında bir performans sergilerken, formsuzluğuyla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Golcü futbolcu hem mental hem de fizik kondisyon anlamında bitik durumda, Samatta ile F.Bahçe adeta forvetsiz oynuyor. Kaleye isabetli şut dahi atamayan Samatta'nın kötü performansı teknik heyeti düşündürüyor.

TISSERAND GÖZE GİRDİ

Kongolu stoper Tisserand, sezon başında gönderilmek isteniyordu, Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle ilk 11'in değişmezi oldu. Tisserand, Wolfsburg'da 3'lü savunmada oynadığı için Portekizli hocanın takıma uyguladığı 3-4-3 oyun sistemine çabuk uyum sağladı ve performansıyla da formayı kaptı.

40 GÜNDE 105 BİN FORMA

Fenerbahçe’nin piyasaya sunulan iki model formanın satış rakamı 100 bini geçti. Sarı-lacivertliler yeni sezon formalarından 2'sini 9 Temmuz'da tanıtımını yaparak satışa sunmuştu, aradan geçen yaklaşık 40 günlük sürede sarı-lacivertliler 105 bin forma sattı. 28.5 milyon TL kasaya girdi.