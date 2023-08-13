Fenerbahçe, Fred transferinin maliyetini açıkladı

Fenerbahçe, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Fred'i 9.7 milyon Euro bedelle transfer ettiğini açıkladı.

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Fenerbahçe dün İstanbul’a getirdiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred’in bonservisini KAP’a bildirdi. Sarı-lacivertliler, 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı Fred için Premier Lig ekibine 9 milyon 743 bin Euro’yu 4 senede toplam 8 taksitte ödeyecek.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncuya ödenecek yıllık ücret hakkında bilgi paylaşmadı.

KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos’un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”

Fenerbahçe KAP bildirimi sonrası Fred için özel bir video yayınladı.

Ailemize hoş geldin Fred! pic.twitter.com/qW2TrQhRwm — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2023

“TARAFTAR BENİ BURAYA GELMEDEN DESTEKLEMEYE BAŞLADI”

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Fred, “Böyle Türkiye'nin en büyük ve büyük bir tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Ben de bu tarihin bir parçası olmak istiyorum. Umarım herkes de mutlu olmuştur. İlk izlenimlerim çok güzel ve olumlu. Kulüpteki herkes beni çok iyi karşıladı. Bunun için de ekstra mutlu oldum. Fenerbahçe tarihinde çok önemli oyuncular var. Brezilyalı olarak da Alex de Souza ve Roberto Carlos bu oyunculardan bazıları. Ben de elimden gelenin fazlasını yaparak büyük oynamak ve bütün kupaları kazanıp, tüm başarılarda katkım olmasını istiyorum. Tabii ki de taraftarları mutlu etmek istiyorum. Brezilya milli takımında 9 yıl önce ilk olarak bu sahada oynamıştım. Şimdi ise buradaki bu sahada Fenerbahçe taraftarı için oynayacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı daha buraya gelmeden beni desteklemeye başladı. Onlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Başkana, Mario Branco'ya, Okan Özkan'a ve bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kazanmak için sabırsızlanıyorum.” dedi.