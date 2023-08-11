Fenerbahçe, Fred’i KAP’a bildirdi

Fenerbahçe, Fred transferi için hem Manchester United hem de Brezilyalı oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de şampiyonluk hasretine son vermek için iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe’den orta sahaya bir takviye daha geliyor. Sarı-lacivertliler, Manchester United’da forma giyen Fred’in transferi için hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Brezilyalı orta sahaya oyuncusunun yarın (Cumartesi) İstanbul’a geleceğini açıkladı.

KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos’un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul’a gelecektir.”

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’ya göre Fenerbahçe, İngiliz kulübüne 10 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödemesi yapacak.

Fred 2018 yılında Shakhtar Donetsk'ten 52 milyon Sterlin karşılığında Old Trafford'a geldi ve tüm turnuvalarda 213 maça çıkıp 14 gol attı.